Мнение: у США на границе Сирии и Иордании – "центр управления боевиками"

Граница Сирии и Иордании рядом с американской базой в Эт-Танфе превратилась в стокилометровую "черную дыру", откуда атакуют боевики ИГ*, заявил официальный представитель Минобороны генерал-майор Игорь Конашенков.
Чем дальше сирийские войска при поддержке ВКС продвигаются на восток страны, уничтожая ИГ* в провинции Дейр эз-Зор, тем все большей проблемой становится присутствие в их тылу американской военной базы в населенном пункте Эт-Танф, заявил Конашенков.
"Незаконное развертывание в апреле 2017 года данной военной базы США на сирийско-иорданской границе публично оправдывалось "необходимостью проведения операций против ИГИЛ"*. Однако за полгода существования этой базы не известно ни об одной операции американцев против ИГИЛ*", – добавил он.
Ответственный секретарь Академии геополитических проблем Араик Степанян в эфире радио Sputnik изложил свою трактовку событий в районе сирийско-иорданской границы.
"Американцы в свое время декларировали, что они якобы пришли в Сирию бороться с терроризмом. Но на самом деле они этого не делали по той простой причине, что этих террористов подготовили они сами. На границе с Иорданией у них центр управления этими "своими" боевиками. Сейчас сирийские правительственные войска при содействии российских ВКС уверенно наступают. И в настоящий момент главная задача, которая стоит перед американцами – удержать под своим контролем как можно больше районов с нефтяными и газовыми залежами на востоке Сирии. Американцы делают все, чтобы к моменту заключения очередного перемирия эти районы остались за теми боевиками, которых они поддерживают. В этом – главный смысл действий американских военных", – считает Араик Степанян.
*Запрещенная в России террористическая организация
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