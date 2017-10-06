Мнение: у США на границе Сирии и Иордании – "центр управления боевиками"

В Минобороны России рассказали о "черной дыре" на сирийско-иорданской границе, откуда атакуют боевики ИГ*. Эксперт Араик Степанян в эфире радио Sputnik изложил свою версию событий в этом районе.

Граница Сирии и Иордании рядом с американской базой в Эт-Танфе превратилась в стокилометровую "черную дыру", откуда атакуют боевики ИГ*, заявил официальный представитель Минобороны генерал-майор Игорь Конашенков.

По его словам, за полгода существования военной базы США не известно ни об одной операции против террористов.

Чем дальше сирийские войска при поддержке ВКС продвигаются на восток страны, уничтожая ИГ* в провинции Дейр эз-Зор, тем все большей проблемой становится присутствие в их тылу американской военной базы в населенном пункте Эт-Танф, заявил Конашенков.

"Незаконное развертывание в апреле 2017 года данной военной базы США на сирийско-иорданской границе публично оправдывалось "необходимостью проведения операций против ИГИЛ"*. Однако за полгода существования этой базы не известно ни об одной операции американцев против ИГИЛ*", – добавил он.

Ответственный секретарь Академии геополитических проблем Араик Степанян в эфире радио Sputnik изложил свою трактовку событий в районе сирийско-иорданской границы.

"Американцы в свое время декларировали, что они якобы пришли в Сирию бороться с терроризмом. Но на самом деле они этого не делали по той простой причине, что этих террористов подготовили они сами. На границе с Иорданией у них центр управления этими "своими" боевиками. Сейчас сирийские правительственные войска при содействии российских ВКС уверенно наступают. И в настоящий момент главная задача, которая стоит перед американцами – удержать под своим контролем как можно больше районов с нефтяными и газовыми залежами на востоке Сирии. Американцы делают все, чтобы к моменту заключения очередного перемирия эти районы остались за теми боевиками, которых они поддерживают. В этом – главный смысл действий американских военных", – считает Араик Степанян.

*Запрещенная в России террористическая организация

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