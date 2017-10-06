Эксперт: американское оружие для Украины – это символ

В Генштабе Украины рассказали об ожидаемом от США вооружении. Эти заявления направлены главным образом не Вашингтону, такое мнение в эфире радио Sputnik выразил политолог Сергей Козлов.

Киев передал Вашингтону список желаемого вооружения, уже проведены переговоры, передает 112.ua слова начальника украинского Генштаба Виктора Муженко.

Согласно его заявлению, Киев запросил средства воздушной разведки, противотанковых систем и системы РЭБ.

Начальник Генштаба сообщил, что теперь украинская сторона ожидает политического решения Вашингтона.

На вопросы журналистов о том, что может помешать Украине получить американское оружие, Муженко рассказал, что существует мнение о возможном срыве поставок вооружений из-за взрывов на складе в Калиновке.

Ситуацию в эфире радио Sputnik прокомментировал кандидат исторических наук, политолог, декан факультета политики и международных отношений Сибирского института управления РАНХиГС Сергей Козлов.

"Заявления Виктора Муженко следует рассматривать в том смысле, что украинское правительство всерьез думает не столько о получении американского оружия, сколько об обеспечении собственной легитимации в глазах наиболее "патриотично настроенной" украинской общественности. Американское оружие для этой политизированной тусовки имеет символичное значение: Америка с нами, мы получим помощь от США, НАТО и, в конечном итоге, нас за ручку приведут в эти самые НАТО и ЕС", – считает Сергей Козлов.

По мнению эксперта, на ту же аудиторию нацелены и слова Муженко о том, что Украина в случае силового разрешения конфликта в Донбассе потеряет от 10 до 12 тысяч военнослужащих за десять дней, причем три тысячи из них – убитыми.

"Это необходимо рассматривать в контексте внутриукраинской политики. Сам Муженко в последние дни подвергся достаточно серьезному давлению на внутриполитическом фронте. Его обвинили в халатности, приведшей к взрывам на складах боеприпасов, к огромному ущербу. И поэтому, чтобы как-то реабилитировать себя перед все той же наиболее активной общественностью, он принимает позу боевого генерала, который готов военными способами решить ситуацию с Донбассом. В глазах этой части украинской общественности эти потери, вероятно, не настолько велики", – отметил Сергей Козлов.

Хотите всегда быть в курсе последних событий в стране и мире? Подписывайтесь на наш Twitter и на канал радио Sputnik в Telegram. Обещаем, вам всегда будет что почитать – интересное, актуальное, полезное.

У радио Sputnik также есть паблики ВКонтакте и Facebook. Присоединяйтесь!