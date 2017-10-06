Эксперт: американское оружие для Украины – это символ

Киев передал Вашингтону список желаемого вооружения, уже проведены переговоры, передает 112.ua слова начальника украинского Генштаба Виктора Муженко.
Согласно его заявлению, Киев запросил средства воздушной разведки, противотанковых систем и системы РЭБ.
Начальник Генштаба сообщил, что теперь украинская сторона ожидает политического решения Вашингтона.
На вопросы журналистов о том, что может помешать Украине получить американское оружие, Муженко рассказал, что существует мнение о возможном срыве поставок вооружений из-за взрывов на складе в Калиновке.
Ситуацию в эфире радио Sputnik прокомментировал кандидат исторических наук, политолог, декан факультета политики и международных отношений Сибирского института управления РАНХиГС Сергей Козлов.
"Заявления Виктора Муженко следует рассматривать в том смысле, что украинское правительство всерьез думает не столько о получении американского оружия, сколько об обеспечении собственной легитимации в глазах наиболее "патриотично настроенной" украинской общественности. Американское оружие для этой политизированной тусовки имеет символичное значение: Америка с нами, мы получим помощь от США, НАТО и, в конечном итоге, нас за ручку приведут в эти самые НАТО и ЕС", – считает Сергей Козлов.
По мнению эксперта, на ту же аудиторию нацелены и слова Муженко о том, что Украина в случае силового разрешения конфликта в Донбассе потеряет от 10 до 12 тысяч военнослужащих за десять дней, причем три тысячи из них – убитыми.
"Это необходимо рассматривать в контексте внутриукраинской политики. Сам Муженко в последние дни подвергся достаточно серьезному давлению на внутриполитическом фронте. Его обвинили в халатности, приведшей к взрывам на складах боеприпасов, к огромному ущербу. И поэтому, чтобы как-то реабилитировать себя перед все той же наиболее активной общественностью, он принимает позу боевого генерала, который готов военными способами решить ситуацию с Донбассом. В глазах этой части украинской общественности эти потери, вероятно, не настолько велики", – отметил Сергей Козлов.
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