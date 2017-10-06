Эксперт о курсе США в отношении Ирана и КНДР: в команде Трампа – раздрай

Президент США Дональд Трамп на предвыборном митинге в штате Алабама, который проходит в поддержку кандидата от республиканцев в сенат. 22 сентября 2017

Президент США Дональд Трамп на предвыборном митинге в штате Алабама, который проходит в поддержку кандидата от республиканцев в сенат. 22 сентября 2017

Президент США Дональд Трамп после встречи по Ирану и КНДР заявил о "затишье перед бурей". Поведение США становится непредсказуемым, отметил в эфире радио Sputnik политолог Станислав Тарасов.

Президент США Дональд Трамп озадачил журналистов неожиданным сравнением, которое он употребил на торжественном ужине с военным руководством страны.

Мероприятие проходило в Белом доме с участием первой четы, а также представителей высшего военного руководства с супругами. Перед этим американский лидер провел совещание с руководством Пентагона и другими руководителями, на котором выступил с рядом жестких заявлений в адрес Ирана и КНДР.

По сообщению журналистов пула Белого дома, перед началом ужина Трамп спросил представителей СМИ: "Знаете ли вы, что это значит? Возможно, это затишье перед бурей".

Представители СМИ безуспешно пытались уточнить у президента, какой "шторм" он имеет в виду. "Узнаете", – сказал глава государства.

В четверг газета The Washington Post сообщила, что Трамп на следующей неделе намерен объявить об аннулировании ядерной сделки с Ираном, заключенной с Исламской республикой в 2015 году. По информации издания, президент США считает, что ядерная сделка "не отвечает национальным интересам США".

Ранее глава Пентагона говорил прямо противоположное: он констатировал, что Иран фактически соблюдает соглашение и выходить из него США не стоит.

В эфире радио Sputnik ситуацию прокомментировал политолог, эксперт по проблемам стран Ближнего Востока и Кавказа Станислав Тарасов.

"Из команды Трампа исходят прямо противоречащие друг другу заявления по очень серьезным темам. Накануне министр обороны Джеймс Мэттис утверждал, что соглашение по ядерной сделке выгодно США, и они будут его придерживаться, но при условии, что Тегеран будет соблюдать это соглашение. Следом за ним госсекретарь Рекс Тиллерсон выступил с аналогичным заявлением, но отметил, что все сводится к определенным деталям, и речь идет не только о ядерном соглашении. 15 октября Трамп намерен выступить в конгрессе, где он отчитается по ядерной сделке (с Ираном), но пока неизвестно, что он скажет – появились сообщения о том, что Трамп собирается отказаться от ядерной сделки. Похоже, у него в команде полный раздрай и это вызывает серьезное беспокойство", – сказал Станислав Тарасов.

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