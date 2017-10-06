Мнение: если армия Украины пойдет на Донбасс, она "получит по физиономии"

В Генштабе Украины оценили возможные потери в случае силового разрешения конфликта в Донбассе. Военный эксперт Виктор Баранец в эфире радио Sputnik высказал свое мнение о причинах этих заявлений.

Украина в случае силового разрешения конфликта в Донбассе потеряет от 10 до 12 тысяч военнослужащих за десять дней, причем 3 тысячи из них – убитыми. Об этом, как передает "Украинская правда", заявил начальник украинского генштаба Виктор Муженко.

Муженко также сообщил, что при таком подходе будут жертвы и среди мирного населения. По его словам, на 2,3 тысячи военных придется 10 тысяч местных жителей. Такие цифры, по заявлению главы генштаба Украины, были получены в ходе учений с применением специальных методик.

Кроме того, Муженко отметил, что у ВСУ достаточное количество вооружений для подобного сценария. Однако начальник генштаба сомневается, что украинское общество готово к силовому разрешению конфликта.

Военный обозреватель газеты "Комсомольская правда", полковник в отставке Виктор Баранец в эфире радио Sputnik предположил, для чего глава украинского генштаба делает такие заявления.

""Украинская армия – это самая сильная армия в Европе". Так говорил Петр Порошенко. Хотя, на самом деле, серьезные аналитики ставят ее аж на 30-е место. А если серьезно относиться к словам Муженко, то, говоря о таком количестве потерь, он совершенно явно намекает на то, что ополченцы имеют серьезное оружие. Муженко намекает на то, что оружия (Украине, – ред.) нужно побольше. Потому что, если в таком состоянии украинская армия еще раз ринется на Донбасс, то она, конечно, очень серьезно получит по физиономии. Идет лицемерная военно-политическая игра. Бабушки на киевском рынке и то ведут себя серьезнее", – сказал Виктор Баранец.

Виктор Муженко также сообщил, что Киев передал Вашингтону список желаемого вооружения, уже проведены переговоры и теперь все зависит от американской стороны, передают украинские СМИ слова начальника генштаба. По его заявлению, Киев сделал запрос на предоставление средств воздушной разведки, противотанковых систем и системы РЭБ. Виктор Баранец оценил перспективы таких поставок.

"Уже не раз в конгрессе обсуждался этот вопрос, несколько раз уже заявляли, что решили, и оружие будут поставлять. Мелькали и цифры: этого оружия будет аж на 500 млн долларов. Но это для такой армии, как украинская, которая сплошь и рядом ржавая, фактически ничто. Но, тем не менее, любое вооружение усиливает боевую мощь. Конечно, Петр Порошенко мечтает, как он сказал, реинтегрировать Донбасс силой оружия. Это американское оружие, если оно будет поставлено, будет убивать украинцев на юго-востоке страны. И в таком случае Америка станет одним из действующих лиц этого кризиса. Хотя она и была изначально действующим лицом, потому что кризис лепился руками американцев и дальше разрастается по советам американских специалистов", – считает Виктор Баранец.

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