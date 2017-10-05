Сенатор: Трамп про фейки сказал правильные вещи

Американский президент Дональд Трамп призвал сенатский комитет по разведке, ведущий расследование по так называемому влиянию России на выборы в США, заняться американскими СМИ, которые распространяют ложные новости.
"Почему сенатский комитет по разведке не займется фейковыми новостными сетями в НАШЕЙ стране, чтобы понять, почему так много наших новостей просто ВЫДУМАНО", – задался вопросом Трамп в своем Twitter.
В качестве очередного примера фейка президент США привел сообщение NBC News о том, что госсекретарь Рекс Тиллерсон якобы собирается уйти в отставку.
Дональд Трамп уже неоднократно упрекал американские СМИ в создании фейковых новостей. Несмотря на это, в СМИ регулярно продолжают появляться сообщения, как правило, со ссылкой на неназванные источники, о контактах членов предвыборного штаба Трампа с российскими чиновниками и бизнесменами. А в конгрессе США идут независимые расследования по поводу якобы имевшего место вмешательства России в выборы президента. Аналогичное расследование также ведет ФБР.
На фоне обвинений РФ во "вмешательстве" в американские выборы в начале сентября Минюст США обязал компанию, обслуживающую телеканал RT America, включая его текущую деятельность и телепроизводство, зарегистрироваться как иностранному агенту. Документ поступил на фоне обсуждения законопроекта, внесенного в палату представителей США с целью изменить требования к регистрации иностранных агентов.
Главный редактор RT Маргарита Симоньян назвала незаконными требования властей США и заявила, что при худшем развитии событий, связанных с давлением властей США на телеканал, компания уйдет из этой страны.
Председатель Временной комиссии Совета Федерации по защите государственного суверенитета и предотвращению вмешательства во внутренние дела России Андрей Климов считает призыв Дональда Трампа к американским сенаторам абсолютно правильным.
"Господин Трамп, на мой взгляд, совершенно правильные вещи говорит. Он призывает американских сенаторов заниматься собственными внутренними делами, не лезть в чужие внутренние дела и, как я понимаю, косвенно признает необходимость защищать свободу реальных СМИ, а не тех, кто занимается фейками и дезинформацией. Но вместе с тем министерство юстиции, которое находится в компетенции того же Трампа, ставит условия RT и Sputnik. И если они начнут приводить в исполнение свои угрозы, нам ничего не останется, как подготовить абсолютно симметричный ответ на такого рода недружественные действия", – сказал Андрей Климов в эфире радио Sputnik.
По словам сенатора, Москва ждет от Вашингтона реальных шагов.
"Мы ждем конкретных действий, не каких-то абстрактных заявлений в Twitter, а реальных дел. Конечно, приятно, что президент США подключился к нашей дискуссии, но лучше бы он дал команду Минюсту вести дела в соответствии с американскими законами, а не избирательно применяя те или иные нормы в отношении конкретных российских СМИ", – сказал сенатор.
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