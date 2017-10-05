Сенатор: Трамп про фейки сказал правильные вещи

Президент США Дональд Трамп призвал комитет сената по разведке заняться "фейковыми СМИ". Сенатор Андрей Климов в эфире радио Sputnik выразил мнение, что Трамп тем самым косвенно признает необходимость защищать свободу реальных СМИ.

Американский президент Дональд Трамп призвал сенатский комитет по разведке, ведущий расследование по так называемому влиянию России на выборы в США, заняться американскими СМИ, которые распространяют ложные новости.

"Почему сенатский комитет по разведке не займется фейковыми новостными сетями в НАШЕЙ стране, чтобы понять, почему так много наших новостей просто ВЫДУМАНО", – задался вопросом Трамп в своем Twitter.

В качестве очередного примера фейка президент США привел сообщение NBC News о том, что госсекретарь Рекс Тиллерсон якобы собирается уйти в отставку.

Дональд Трамп уже неоднократно упрекал американские СМИ в создании фейковых новостей. Несмотря на это, в СМИ регулярно продолжают появляться сообщения, как правило, со ссылкой на неназванные источники, о контактах членов предвыборного штаба Трампа с российскими чиновниками и бизнесменами. А в конгрессе США идут независимые расследования по поводу якобы имевшего место вмешательства России в выборы президента. Аналогичное расследование также ведет ФБР.

На фоне обвинений РФ во "вмешательстве" в американские выборы в начале сентября Минюст США обязал компанию, обслуживающую телеканал RT America, включая его текущую деятельность и телепроизводство, зарегистрироваться как иностранному агенту. Документ поступил на фоне обсуждения законопроекта, внесенного в палату представителей США с целью изменить требования к регистрации иностранных агентов.

Главный редактор RT Маргарита Симоньян назвала незаконными требования властей США и заявила, что при худшем развитии событий, связанных с давлением властей США на телеканал, компания уйдет из этой страны.

Председатель Временной комиссии Совета Федерации по защите государственного суверенитета и предотвращению вмешательства во внутренние дела России Андрей Климов считает призыв Дональда Трампа к американским сенаторам абсолютно правильным.

"Господин Трамп, на мой взгляд, совершенно правильные вещи говорит. Он призывает американских сенаторов заниматься собственными внутренними делами, не лезть в чужие внутренние дела и, как я понимаю, косвенно признает необходимость защищать свободу реальных СМИ, а не тех, кто занимается фейками и дезинформацией. Но вместе с тем министерство юстиции, которое находится в компетенции того же Трампа, ставит условия RT и Sputnik. И если они начнут приводить в исполнение свои угрозы, нам ничего не останется, как подготовить абсолютно симметричный ответ на такого рода недружественные действия", – сказал Андрей Климов в эфире радио Sputnik.

По словам сенатора, Москва ждет от Вашингтона реальных шагов.

"Мы ждем конкретных действий, не каких-то абстрактных заявлений в Twitter, а реальных дел. Конечно, приятно, что президент США подключился к нашей дискуссии, но лучше бы он дал команду Минюсту вести дела в соответствии с американскими законами, а не избирательно применяя те или иные нормы в отношении конкретных российских СМИ", – сказал сенатор.

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