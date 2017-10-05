Политолог: в споре вокруг закона о Донбассе Рада выглядит честнее Порошенко

В Верховную раду Украины внесен исправленный законопроект о реинтеграции Донбасса. Политолог Владимир Жарихин в эфире радио Sputnik высказал мнение, что в Киеве решили полностью отказаться от Минских соглашений.

На рассмотрение Верховной рады внесена новая редакция законопроекта о реинтеграции Донбасса. Комитет Верховной рады Украины по вопросам национальной безопасности и обороны ранее рекомендовал доработать законопроект, убрав упоминание о Минских соглашениях.

В ходе обсуждения документа депутат Андрей Левус предложил вместо "Минска-2" упомянуть в проекте резолюцию Совбеза ООН, где поддерживаются Минские договоренности. Парламентарий объяснил это тем, что упоминать Минские соглашения некорректно, так как их не ратифицировала Рада и они, по его словам, не имеют силу закона.

Комитет большинством голосов поддержал это решение. Трое депутатов воздержались, один проголосовал против. Глава комитета Сергей Пашинский заверил, что "Блок Петра Порошенко" и "Народный фронт" поддержат законопроект.

Накануне Петр Порошенко внес в парламент законопроект о реинтеграции Донбасса. Россия в законопроекте названа "агрессором". Законопроект предусматривает возможность введения военного положения в отдельных районах юго-востока Украины и наделяет президента правом использовать армию в Донбассе.

В эфире радио Sputnik заместитель руководителя Института стран СНГ Владимир Жарихин высказал мнение, что убрав из документа упоминание о Минских соглашениях, депутаты поступили честнее президента.

"Я так понимаю, что в Киеве решили полностью отказаться от Минских соглашений. Это следует из законопроекта о реинтеграции Донбасса, где вопреки Минским соглашениям Россия названа "стороной конфликта". Депутаты, убрав из законопроекта упоминание о Минских соглашениях, в данном случае ведут себя честнее, чем президент и его администрация. Потому что этот закон о реинтергации, что называется, – "поперек" Минских соглашений, и ничем другим, как отказом от них, этот закон на самом деле не является", – сказал Владимир Жарихин.

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