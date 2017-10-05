Мнение: данные ДНР позволят пролить свет на катастрофу Boeing 777

Власти самопровозглашенной ДНР передали Нидерландам вещественные доказательства по катастрофе MH17. Эксперт Эдуард Попов в эфире радио Sputnik отметил, что ранее международная следственная группа не спешила использовать собранные ополченцами доказательства.

Власти самопровозглашенной ДНР передали Нидерландам материалы по делу о крушении малайзийского Boeing в 2014 году. Как стало известно, передача костных фрагментов и деталей лайнера состоялась в донецком офисе СММ ОБСЕ.

Ранее источник в Народном совете ДНР сообщил РИА Новости о намерении властей республики представить иностранным экспертам вещественные доказательства по делу о крушении MH17.

"По предварительной информации, сегодня будут переданы нидерландским экспертам некие вещественные доказательства, имеющие отношение к крушению Boeing. Как и было обещано", – сказал собеседник агентства.

Полпред ДНР Денис Пушилин подтвердил, что следователям из Голландии передадут останки тел и обломки самолета, найденные недавно на месте крушения. При этом он подчеркнул, что ДНР и далее готова содействовать расследованию трагедии.

Ведущий научный сотрудник Института русского зарубежья Эдуард Попов в эфире радио Sputnik отметил, что ранее международная следственная группа не спешила использовать собранные ополченцами вещественные доказательства.

"Следственные, правоохранительные органы ДНР на моей памяти еще по горячим следам событий, связанных с крушением Boeing, предлагали передать документы, вещественные доказательства международной следственной группе, чтобы сделать следствие более объективным и всеобъемлющем. Я помню разговор с ополченцами в августе 2014 года, они говорили, что находили обломки самолета, тела погибших пассажиров. Но голландские следователи не спешили принять к рассмотрению эти материалы. Разговоры о том, что следует подключить к делу материалы из ДНР, периодически возникают, а затем затухают. В Донецке действительно располагают данными, позволяющими пролить свет на катастрофу. Но почему не использовались эти данные ранее – это вопрос к международной следственной группе", – сказал Эдуард Попов.

Boeing 777 "Малайзийских авиалиний", следовавший рейсом МН17 из Амстердама в Куала-Лумпур, разбился 17 июля 2014 года в Донецкой области Украины. Погибли все находившиеся на борту 298 человек.

Следователи из Нидерландов, Бельгии, Украины, Малайзии и Австралии утверждают, что установили тип оружия, поразивший самолет – ракета серии 9М38, выпущенная из зенитно-ракетного комплекса (ЗРК) "Бук", и точное место ее запуска – поле неподалеку от населенного пункта Первомайское, которое, по их сведениям, находилось под контролем ополченцев. Участники военного конфликта в Донбассе отрицают свою причастность к этой трагедии, обвиняя в ней противостоящую сторону.

В докладе международной следственной группы утверждается, что поразивший Boeing ЗРК "Бук" был доставлен из России, а потом возвращен обратно. В МИД России заявили о предвзятости следствия, выводы которого основаны только на данных, полученных от Украины. Эксперименты концерна "Алмаз-Антей", ведущего предприятия по производству систем ПВО, в том числе комплексов "Бук", также подтверждают, что Boeing был сбит с территории, подконтрольной украинской армии.

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