Военный эксперт: "Калибры" атакуют самые важные объекты террористов в Сирии

Российские подлодки атаковали "Калибрами" объекты боевиков в Дейр-эз-Зоре. Военный эксперт Александр Мозговой в эфире радио Sputnik отметил неизменное успешное применение крылатых ракет против террористов в Сирии.

Российские подлодки "Великий Новгород" и "Колпино" атаковали ракетами "Калибр" объекты ИГ* в провинции Дейр-эз-Зор в Сирии, заявил официальный представитель Минобороны Игорь Конашенков.

Пуски десяти крылатых ракет прошли из акватории Средиземного моря. Средства контроля подтвердили уничтожение всех целей.

В результате удара были уничтожены командные пункты террористов, крупные склады оружия и ангары с бронетехникой в районе города Меядин. Тем самым российская авиация и соединения ВМФ продолжили поддержку успешного наступления сирийской армии в провинции Дейр-эз-Зор.

Военный эксперт Александр Мозговой в эфире радио Sputnik отметил, что "Калибры" применяются против объектов террористов в Сирии очень успешно.

"Крылатые ракеты 3М-14Э комплексов "Калибр" для подводных лодок уже неоднократно применялись против объектов террористов в Сирии. Это высокоточные ракеты, которые имеют дальность стрельбы порядка полутора тысяч километров в обычном режиме и двух с половиной тысяч километров с ядерным снаряжением. Сейчас эти ракеты используются для разрушения наиболее важных объектов террористов. И это происходит успешно. У "Калибров" есть масса модификаций: для стрельбы по подводным лодкам, по морским целям, есть варианты стрельбы с берега, с воздуха и так далее. Они отличаются дальностью стрельбы, скоростью полета, мощностью боевой части. Они выпускаются и на экспорт – это модификации Club, то есть "Дубина", которые имеют дальность стрельбы до 300 километров", – сказал Александр Мозговой.

*Террористическая организация, запрещенная в России

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