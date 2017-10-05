Политолог: законопроект Порошенко окончательно отрежет Донбасс от Украины

Президент Украины Петр Порошенко внес в Раду доработанный законопроект об особом статусе Донбасса. Политолог Олег Бондаренко в эфире радио Sputnik отметил, что украинский лидер торопится принять данный законопроект.

На рассмотрение Верховной рады в четверг внесена новая редакция законопроекта "О создании необходимых условий для мирного урегулирования ситуации в отдельных районах Донецкой и Луганской областей", сообщает телеканал "112 Украина". Документ продлевает особый статус территорий самопровозглашенных ДНР и ЛНР в законодательстве Украины.

Особый статус для Донбасса вступит в силу после выполнения ряда условий, в частности, вывода "незаконных формирований" с этих территорий, говорится в скорректированном законопроекте, который был повторно внесен президентом Украины Петром Порошенко.

Законопроект "о создании необходимых условий для мирного урегулирования ситуации в отдельных районах Донецкой и Луганской областей" был внесен Петром Порошенко как неотложный для рассмотрения и зарегистрирован в Раде в среду. Документ предусматривал продление на один год действия закона об особом статусе для Донбасса. После этого ряд фракций, в том числе входящих в состав коалиции, заявили, что не поддержат продление особого статуса для Донбасса без определенных условий. После консультаций было принято решение внести изменения в законопроект.

"Установить, что… особый порядок местного самоуправления в отдельных районах Донецкой и Луганской областей вступает в силу исключительно после выполнения всех условий, изложенных в статье 10 названного закона, в частности в части, касающейся вывода всех незаконных вооруженных формирований, их военной техники, а также боевиков и наемников с территории Украины", – говорится в проекте.

Директор Фонда прогрессивной политики, политолог Олег Бондаренко считает, что украинский лидер торопится с принятием данного законопроекта.

"18 октября истекает срок действия принятого три года назад закона "Об особом статусе Донбасса", и по этой причине Порошенко торопится принять и подписать новый закон, формально возвращающий Донбасс в украинское юридическое пространство, в украинское суверенное поле. Хотя по факту этого, конечно, не произойдет. Это "филькина грамота". Так же как в Киеве существуют отвечающие за Крым, не имеющие ни малейшего отношения к Крыму, теперь то же самое будет с Донбассом", – сказал Олег Бондаренко в эфире радио Sputnik.

По его мнению, законопроект об особом статусе Донбасса еще больше отдаляет самопровозглашенные республики от Украины.

"Этот законопроект окончательно отрезает Донбасс от Украины. Ведь этот законопроект свидетельствует, по сути, об отказе Порошенко от Минских соглашений, а также "развязывает руки" самопровозглашенным республикам. После того, как этот законопроект будет принят и подписан президентом, они больше не будут считать себя связанными минским протоколом, будут заниматься своим государственным строительством", – считает политолог.

Закон "Об особом порядке местного самоуправления в отдельных районах Донецкой и Луганской областей" был принят в 2014 году сроком на три года. Им вводится особый порядок местного самоуправления в отдельных районах Донецкой и Луганской областей. Срок действия закона истекает 18 октября.

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