Литературовед: Кадзуо Исигуро – писатель очень даже стоящий

Нобелевская премия по литературе присуждена писателю из Великобритании Кадзуо Исигуро. Литературовед Александр Ливергант в эфире радио Sputnik рассказал о специфике стиля нового нобелевского лауреата.

Нобелевская премия по литературе за 2017 год присуждена писателю японского происхождения из Великобритании Кадзуо Исигуро за творчество, полное большой эмоциональной силы.

Об этом объявила Сара Даниус, постоянный секретарь Шведской академии, отвечающей за присуждение награды.

Кадзуо Исигуро родился в 1954 году в Нагасаки. Его семья переехала в Великобританию, когда будущему писателю было пять лет; вновь он приехал в родную страну уже взрослым. В конце 1970-х годов Исигуро окончил факультет английского языка и философии в университете Кента, а затем продолжил изучение творческого письма в университете Восточной Англии.

Темы, которые исследует писатель, касаются размышлений о памяти, о времени и о самообмане. Его романы переведены на десятки языков мира, в том числе и на русский ("Там, где в дымке холмы". "Остаток дня", "Не отпускай меня" и др.).

Литературовед, переводчик, главный редактор журнала "Иностранная литература" Александр Ливергант в эфире радио Sputnik назвал Кадзуо Исигуро "типичным английским писателем".

"Очень хороший писатель – ироничный, изящный. Несмотря на его японское происхождение, такой типичный английский писатель, отличающийся тонким, сдержанным юмором. У нас переведено несколько его романов. "Открыл" его в свое время журнал "Иностранная литература". Так что имя это в России – вполне известное. И писатель – очень даже стоящий", – сказал Александр Ливергант.

Он не вполне согласен с формулировкой Нобелевского комитета по поводу особенностей письма Кадзуо Исигуро.

"Я бы сказал, что он отличается не столько эмоциональной силой, сколько сдержанной иронией. И при этом у него очень хороший слог, он очень хорошо пишет по-английски", – отметил Александр Ливергант.

Премия по литературе – одна из пяти наград, завещанных в конце XIX века шведским промышленником и изобретателем Альфредом Нобелем. Сумма каждой премии в нынешнем году составляет девять миллионов шведских крон (миллион долларов США).

Церемония награждения проходит по традиции в Стокгольме 10 декабря, в день кончины основателя Нобелевских премий.

Подробнее о биографии Кадзуо Исигуро читайте в справке РИА Новости >>

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