Эксперт: разгром ИГ* может задержаться из-за действий США

В Минобороны РФ сообщили об атаках, которые проводит ИГ* из зоны "военной миссии США" в Сирии. Эксперт Борис Долгов в эфире радио Sputnik отметил, что для США устранение режима Башара Асада по-прежнему остается главной целью.

Боевики "Исламского государства"* совершили серию атак на сирийские правительственные войска из зоны расположения "военной миссии США", заявил официальный представитель Минобороны Игорь Конашенков.

По его словам, 28 сентября отряд боевиков попытался захватить господствующие высоты вокруг города Эль-Карьятейн, при этом террористы обошли скрытые посты правительственных сил, владея их точными координатами. Их можно было получить лишь благодаря воздушной разведке.

"Перечисленные атаки террористов объединяет только одно – все они осуществлялись из 50-километровой зоны вокруг населенного пункта Эт-Танф на сирийско-иорданской границе. Той самой, где расположена "военная миссия США" и куда в буквальном смысле даже на пушечный выстрел американцы не подпускали подразделения сирийских войск, преследующих террористов", – добавил Конашенков.

Сирийской армии пришлось приложить серьезные усилия, чтобы нейтрализовать мобильные группы боевиков на трассе Пальмира – Дейр эз-Зор и освободить захваченные террористами населенные пункты.

"Если американская сторона рассматривает такие операции как непредвиденные "случайности", то российские ВКС в Сирии готовы приступить к полному уничтожению всех подобных "случайностей" в подконтрольной им зоне", – заключил представитель Минобороны.

Он еще раз подчеркнул, что главным препятствием для разгрома террористов в Сирии служит не их боеспособность, а поддержка США.

Старший научный сотрудник Центра арабских и исламских исследований Института востоковедения РАН, кандидат исторических наук Борис Долгов в эфире радио Sputnik отметил, что для США устранение Башара Асада по-прежнему остается главной целью в Сирии.

"Поддержка и использование американской стороной радикальных исламистских группировок в борьбе против неугодного Соединенным Штатам режима Башара Асада – это факт уже давно известный. Об этом говорил, кстати, и еще будучи претендентом на пост президента США Дональд Трамп, который обвинял предыдущую администрацию в поддержке таких исламистских группировок и даже в создании ИГ*. Что, собственно, мы и наблюдаем сейчас. Это фактор, который негативно влияет на ситуацию в Сирии. Разгром ИГ* – это вопрос времени, но он может и задержаться в связи с действиями Соединенных Штатов. Что вытекает из того факта, что цели США в сирийском конфликте отличаются от целей России. Если для России это стабилизация ситуации, сохранение государственности и территориальной целостности Сирии, то для США устранение неугодного им режима Башара Асада – по-прежнему главная цель", – сказал Борис Долгов.

По его словам, сирийская армия и российские ВКС способны разгромить ИГ*, но это еще не будет означать окончания конфликта в Сирии.

"Даже после предполагаемого подавления ИГ* сирийский кризис еще не будет разрешен. Потому что находятся на территории Сирии десятки тысяч вооруженных боевиков, которые считаются "умеренной оппозицией", но которые готовы при этом к нанесению ударов. Что мы и наблюдали во время нападения боевиков "Ан-Нусры"* и их союзников на российских военных полицейских. Поэтому я думаю, что сирийские правительственные силы и российские ВКС способны разгромить ИГ*, но это, к сожалению, еще не будет означать окончания конфликта в Сирии", – заключил Борис Долгов.

* Террористическая организация, запрещенная в России.

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