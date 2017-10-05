Эксперт: истерика в США вокруг СМИ РФ – шаг в усилении информационной войны

В Совфеде обсуждают возможный ответ Москвы на притеснения российских СМИ в США. Эксперт Александр Кубышкин в эфире радио Sputnik отметил, что недружественные шаги американцев свидетельствуют об эффективной работе наших журналистов.

В Совете Федерации проходит заседание Временной комиссии по защите государственного суверенитета и предотвращению вмешательства во внутренние дела России. Сенаторы, депутаты, дипломаты, руководители СМИ обсуждают, как реагировать на притеснения российских журналистов со стороны американских властей.

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, выступая на заседании, отметила, что США нарушают свое законодательство и принципы свободы слова, ограничивая деятельность телеканала RT.

"Налицо объективное нарушение внутреннего законодательства Соединенных Штатов Америки и принципов свободы слова", – сказала она.

По словам Марии Захаровой, "против российского средства массовой информации применяются ограничительные меры политического и фискального характера".

В начале сентября Минюст США обязал компанию, обслуживающую телеканал RT America в США, включая его текущую деятельность и телепроизводство, зарегистрироваться как иностранный агент.

Главный редактор RT Маргарита Симоньян назвала незаконными требования властей США в отношении телеканала, а впоследствии заявила, что при худшем развитии событий компания уйдет из страны.

Третьего октября агентство Bloomberg сообщило, что корпорация Google убрала RT из пакета премиальных видео на YouTube, который компания продает рекламодателям – Google Preferred. По данным агентства, центром расследования в отношении Google стал YouTube, а следователи из конгресса рассмотрели роль RT и других сетей, "которые спецслужбы США определили как близкие российскому правительству".

В RT назвали эту меру попыткой политического давления на канал и его партнеров.

Расследование вменяемого России вмешательства в американские выборы, а также предполагаемых связей с Москвой президента Дональда Трампа, которые опровергают как в Белом доме, так и в Кремле, ведется в ФБР и в конгрессе. Спецпрокурором по расследованию был назначен экс-глава ФБР Роберт Мюллер. Россия неоднократно опровергала обвинения в попытках повлиять на выборы в США.

В эфире радио Sputnik профессор Санкт-Петербургского государственного университета Александр Кубышкин назвал истерику в США вокруг телеканала подтверждением эффективности его работы.

"Сделан еще один шаг в усилении информационной борьбы. Такого рода действия направлены на то, чтобы в какой-то мере удовлетворить претензии тех людей, которые утверждают, что Россия якобы вмешалась в демократический процесс в США. Это бред, но, тем не менее, этот бред сейчас воспринимается на фоне общей антироссийской истерии. RT – очень успешный проект. Я знаю, как этот канал смотрят в Америке, он имеет очень хорошую аудиторию, профессиональную команду. Считаю, что американцы тем самым подтверждают эффективность телеканала. То, что они предпринимают, к сожалению, это еще один шаг к ухудшению взаимопонимания и взаимных отношений", – сказал Александр Кубышкин.

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