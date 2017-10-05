РадиоSputnik
Радио Sputnik
Проекты
 
США
Сменить фон
В прямом эфире
Сказано в эфире

Эксперт: истерика в США вокруг СМИ РФ – шаг в усилении информационной войны

Сюжет:
Обсуждение в Совфеде вмешательства во внутренние дела России (10)
15:3905.10.2017
(обновлено: 15:40 05.10.2017)
0370
© РИА Новости / Михаил ВоскресенскийПерейти в фотобанкЛоготип телеканала RTЛоготип телеканала RT
© РИА Новости / Михаил Воскресенский
Перейти в фотобанк
В Совфеде обсуждают возможный ответ Москвы на притеснения российских СМИ в США. Эксперт Александр Кубышкин в эфире радио Sputnik отметил, что недружественные шаги американцев свидетельствуют об эффективной работе наших журналистов.

В Совете Федерации проходит заседание Временной комиссии по защите государственного суверенитета и предотвращению вмешательства во внутренние дела России. Сенаторы, депутаты, дипломаты, руководители СМИ обсуждают, как реагировать на притеснения российских журналистов со стороны американских властей. 

Стенд телеканала RT (Russia Today) в ЭкспоФоруме
© РИА Новости / Игорь Руссак
Перейти в фотобанк
Политолог: давление на RT в США говорит об успехе телеканала
Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, выступая на заседании, отметила, что США нарушают свое законодательство и принципы свободы слова, ограничивая деятельность телеканала RT.

"Налицо объективное нарушение внутреннего законодательства Соединенных Штатов Америки и принципов свободы слова", – сказала она.

По словам Марии Захаровой, "против российского средства массовой информации применяются ограничительные меры политического и фискального характера".

В начале сентября Минюст США обязал компанию, обслуживающую телеканал RT America в США, включая его текущую деятельность и телепроизводство, зарегистрироваться как иностранный агент.

Главный редактор RT Маргарита Симоньян назвала незаконными требования властей США в отношении телеканала, а впоследствии заявила, что при худшем развитии событий компания уйдет из страны.

Третьего октября агентство Bloomberg сообщило, что корпорация Google убрала RT из пакета премиальных видео на YouTube, который компания продает рекламодателям – Google Preferred. По данным агентства, центром расследования в отношении Google стал YouTube, а следователи из конгресса рассмотрели роль RT и других сетей, "которые спецслужбы США определили как близкие российскому правительству".

В RT назвали эту меру попыткой политического давления на канал и его партнеров.

Расследование вменяемого России вмешательства в американские выборы, а также предполагаемых связей с Москвой президента Дональда Трампа, которые опровергают как в Белом доме, так и в Кремле, ведется в ФБР и в конгрессе. Спецпрокурором по расследованию был назначен экс-глава ФБР Роберт Мюллер. Россия неоднократно опровергала обвинения в попытках повлиять на выборы в США.

В эфире радио Sputnik профессор Санкт-Петербургского государственного университета Александр Кубышкин назвал истерику в США вокруг телеканала подтверждением эффективности его работы.

"Сделан еще один шаг в усилении информационной борьбы. Такого рода действия направлены на то, чтобы в какой-то мере удовлетворить претензии тех людей, которые утверждают, что Россия якобы вмешалась в демократический процесс в США. Это бред, но, тем не менее, этот бред сейчас воспринимается на фоне общей антироссийской истерии. RT – очень успешный проект. Я знаю, как этот канал смотрят в Америке, он имеет очень хорошую аудиторию, профессиональную команду. Считаю, что американцы тем самым подтверждают эффективность телеканала. То, что они предпринимают, к сожалению, это еще один шаг к ухудшению взаимопонимания и взаимных отношений", – сказал Александр Кубышкин. 

Подписывайтесь на канал радио Sputnik в Telegram, чтобы у вас всегда было что почитать: злободневное, интересное и полезное.

А еще у радио Sputnik отличные паблики ВКонтакте и Facebook. А для любителей короткого, но емкого слова, — Twitter.

 

 

Комментировать
Сказано в эфире
Комментировать
Новости
Авторы
Спецпроекты
Иновещание
ПРЕСС-ЦЕНТР
Клиентам
Об Агентстве

РЕКЛАМА

Версия 5.1.11 beta. Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.

Правила использования материалов МИА «Россия сегодня»

© 2017 МИА «Россия сегодня»

Сетевое издание «РИА Новости» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640

Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

Рейтинг@Mail.ru
Партнер Рамблера
Наверх
Авторизация
Регистрация
Восстановление пароля
Политика конфиденциальности
He правильное имя пользователя или пароль
Войти через социальные сети
FacebookВконтакте
TwitterОдноклассники
Регистрация
Авторизация
Политика конфиденциальности
E-mail
Пароль
Подтверждение пароля
Введите код с картинки
He правильное имя пользователя или пароль
* Все поля обязательны к заполнению
Восстановление пароля
Авторизация
Регистрация
E-mail
Инструкции для восстановления пароля высланы на
Смена региона
Идет загрузка...
Произошла ошибка... Повторить
правила комментирования материалов

Регистрация пользователя в сервисе РИА Клуб на сайте Ria.Ru и авторизация на других сайтах медиагруппы МИА «Россия сегодня» при помощи аккаунта или аккаунтов пользователя в социальных сетях обозначает согласие с данными правилами.

Пользователь обязуется своими действиями не нарушать действующее законодательство Российской Федерации.

Пользователь обязуется высказываться уважительно по отношению к другим участникам дискуссии, читателям и лицам, фигурирующим в материалах.

Публикуются комментарии только на тех языках, на которых представлено основное содержание материала, под которым пользователь размещает комментарий.

На сайтах медиагруппы МИА «Россия сегодня» может осуществляться редактирование комментариев, в том числе и предварительное. Это означает, что модератор проверяет соответствие комментариев данным правилам после того, как комментарий был опубликован автором и стал доступен другим пользователям, а также до того, как комментарий стал доступен другим пользователям.

Комментарий пользователя будет удален, если он:

  • не соответствует тематике страницы;
  • пропагандирует ненависть, дискриминацию по расовому, этническому, половому, религиозному, социальному признакам, ущемляет права меньшинств;
  • нарушает права несовершеннолетних, причиняет им вред в любой форме;
  • содержит идеи экстремистского и террористического характера, призывает к насильственному изменению конституционного строя Российской Федерации;
  • содержит оскорбления, угрозы в адрес других пользователей, конкретных лиц или организаций, порочит честь и достоинство или подрывает их деловую репутацию;
  • содержит оскорбления или сообщения, выражающие неуважение в адрес МИА «Россия сегодня» или сотрудников агентства;
  • нарушает неприкосновенность частной жизни, распространяет персональные данные третьих лиц без их согласия, раскрывает тайну переписки;
  • содержит ссылки на сцены насилия, жестокого обращения с животными;
  • содержит информацию о способах суицида, подстрекает к самоубийству;
  • преследует коммерческие цели, содержит ненадлежащую рекламу, незаконную политическую рекламу или ссылки на другие сетевые ресурсы, содержащие такую информацию;
  • имеет непристойное содержание, содержит нецензурную лексику и её производные, а также намёки на употребление лексических единиц, подпадающих под это определение;
  • содержит спам, рекламирует распространение спама, сервисы массовой рассылки сообщений и ресурсы для заработка в интернете;
  • рекламирует употребление наркотических/психотропных препаратов, содержит информацию об их изготовлении и употреблении;
  • содержит ссылки на вирусы и вредоносное программное обеспечение;
  • является частью акции, при которой поступает большое количество комментариев с идентичным или схожим содержанием («флешмоб»);
  • автор злоупотребляет написанием большого количества малосодержательных сообщений, или смысл текста трудно либо невозможно уловить («флуд»);
  • автор нарушает сетевой этикет, проявляя формы агрессивного, издевательского и оскорбительного поведения («троллинг»);
  • автор проявляет неуважение к русскому языку, текст написан по-русски с использованием латиницы, целиком или преимущественно набран заглавными буквами или не разбит на предложения.

Пожалуйста, пишите грамотно — комментарии, в которых проявляется пренебрежение правилами и нормами русского языка, могут блокироваться вне зависимости от содержания.

Администрация имеет право без предупреждения заблокировать пользователю доступ к странице в случае систематического нарушения или однократного грубого нарушения участником правил комментирования.

Пользователь может инициировать восстановление своего доступа, написав письмо на адрес электронной почты moderator@rian.ru

В письме должны быть указаны:

  • Тема – восстановление доступа
  • Логин пользователя
  • Объяснения причин действий, которые были нарушением вышеперечисленных правил и повлекли за собой блокировку.

Если модераторы сочтут возможным восстановление доступа, то это будет сделано.

В случае повторного нарушения правил и повторной блокировки доступ пользователю не может быть восстановлен, блокировка в таком случае является полной.

Чтобы связаться с командой модераторов, используйте адрес электронной почты moderator@rian.ru или воспользуйтесь формой обратной связи.

Заявка на размещение пресс-релиза
Компания
Контактное лицо
Контактный телефон или E-mail
Комментарий
Введите код с картинки
Все поля обязательны к заполнению. Услуга предоставляется на коммерческой основе.
Заявка успешно отправлена