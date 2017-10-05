РадиоSputnik
Радио Sputnik
Проекты
 
США
Сменить фон
В прямом эфире
Сказано в эфире

Юрист: требования в США к российским СМИ носят сугубо политический характер

14:5805.10.2017
0190
© REUTERS / Bob Riha, Jr.Представитель СМИ во время презентации Skyslide на внешней стороне Bank Tower в Лос-Анджелесе, США. Июнь 2016Представитель СМИ во время презентации Skyslide на внешней стороне Bank Tower в Лос-Анджелесе, США. Июнь 2016
© REUTERS / Bob Riha, Jr.
В Совфеде призвали ответить на притеснение российских СМИ в США. Специалист по международному праву Мария Ярмуш в эфире радио Sputnik отметила, что нападки на российских журналистов на Западе являются прямым нарушением свободы слова.

В Совете Федерации в четверг проходит заседание Временной комиссии по защите государственного суверенитета и предотвращению вмешательства во внутренние дела России. 

Стенд телеканала RT (Russia Today) в ЭкспоФоруме
© РИА Новости / Игорь Руссак
Перейти в фотобанк
Политолог: давление на RT в США говорит об успехе телеканала
Председатель Комиссии по защите суверенитета Андрей Климов на заседании заявил, что комиссия отмечает причастность американских СМИ, вещающих на русском языке, к попыткам вмешательства во внутренние дела РФ. 

Сенатор подчеркнул невиданное ранее давление американских официальных лиц на российские СМИ, вещающие на территории Америки, в частности на RT.

"Практически избирательно используется "свобода слова" в отношении наших СМИ, при этом американцы постоянно обвиняют Россию во вмешательстве в свои избирательные процессы", – заявил Климов.

Вместе с тем, сами США, по его словам, даже не скрывают попыток вмешательства в российскую политику.

"Среди такого вмешательства была замечена деятельность американских СМИ, именно американские государственные СМИ, вещающие на русском языке, преуспели здесь", – сказал сенатор.

Адвокат, специалист по международному праву Мария Ярмуш считает, что действия США в отношении российских СМИ носят сугубо политический характер. И являются прямым нарушением свободы прессы.

"Предложение включить RT в списки иностранных агентов является ограничением свободы прессы и посягает на независимость журналистов, что недопустимо. И, естественно, такое ограничение имеет сугубо политический характер. Все это оказывает негативное влияние на журналистов. RT осуществляет передачу информации, которая отражает реальные события, в том числе в США. Естественно, ограничение свободы слова и прав журналистов на донесение информации до своих читателей, зрителей не будет способствовать улучшению отношений между США и Российской Федерацией", – сказал Мария Ярмуш в эфире радио Sputnik.

Она обратила внимание, что работа американских СМИ в РФ никоим образом не ограничивается. Однако Россия будет вынуждена пойти на ответные шаги в отношении США. 

"Если такие шаги будут предприняты, то, безусловно, Россия будет принимать ответные меры в отношении американских СМИ, которые ведут деятельность на территории Российской Федерации. При этом стоит отметить, что до сегодняшнего момента никаких ограничений в России в отношении американских СМИ не было. Их публикации, их темы для репортажей ни в коем случае никогда не подвергались цензуре и не запрещались. И таких же действий мы ждем и от США. Это абсолютно обосновано", – отметила Мария Ярмуш.

В начале сентября Минюст США обязал компанию, обслуживающую телеканал RT America в США, включая его текущую деятельность и телепроизводство, зарегистрироваться как иностранный агент. Главный редактор RT Маргарита Симоньян назвала незаконными требования властей США в отношении телеканала, а впоследствии заявила, что при худшем развитии событий компания уйдет из страны.

Официальный представитель российского МИД Мария Захарова, со своей стороны, заявила, что Москва может ответить, если Вашингтон продолжит оказывать давление на российские СМИ, работающие в США.

Хотите всегда быть в курсе последних событий в стране и мире? Подписывайтесь на наш Twitter и на канал радио Sputnik в Telegram. Обещаем, вам всегда будет что почитать – интересное, актуальное, полезное.

У радио Sputnik также есть паблики ВКонтакте и Facebook. Присоединяйтесь!

 


Комментировать
Сказано в эфире
Комментировать
Новости
Авторы
Спецпроекты
Иновещание
ПРЕСС-ЦЕНТР
Клиентам
Об Агентстве

РЕКЛАМА

Версия 5.1.11 beta. Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.

Правила использования материалов МИА «Россия сегодня»

© 2017 МИА «Россия сегодня»

Сетевое издание «РИА Новости» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640

Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

Рейтинг@Mail.ru
Партнер Рамблера
Наверх
Авторизация
Регистрация
Восстановление пароля
Политика конфиденциальности
He правильное имя пользователя или пароль
Войти через социальные сети
FacebookВконтакте
TwitterОдноклассники
Регистрация
Авторизация
Политика конфиденциальности
E-mail
Пароль
Подтверждение пароля
Введите код с картинки
He правильное имя пользователя или пароль
* Все поля обязательны к заполнению
Восстановление пароля
Авторизация
Регистрация
E-mail
Инструкции для восстановления пароля высланы на
Смена региона
Идет загрузка...
Произошла ошибка... Повторить
правила комментирования материалов

Регистрация пользователя в сервисе РИА Клуб на сайте Ria.Ru и авторизация на других сайтах медиагруппы МИА «Россия сегодня» при помощи аккаунта или аккаунтов пользователя в социальных сетях обозначает согласие с данными правилами.

Пользователь обязуется своими действиями не нарушать действующее законодательство Российской Федерации.

Пользователь обязуется высказываться уважительно по отношению к другим участникам дискуссии, читателям и лицам, фигурирующим в материалах.

Публикуются комментарии только на тех языках, на которых представлено основное содержание материала, под которым пользователь размещает комментарий.

На сайтах медиагруппы МИА «Россия сегодня» может осуществляться редактирование комментариев, в том числе и предварительное. Это означает, что модератор проверяет соответствие комментариев данным правилам после того, как комментарий был опубликован автором и стал доступен другим пользователям, а также до того, как комментарий стал доступен другим пользователям.

Комментарий пользователя будет удален, если он:

  • не соответствует тематике страницы;
  • пропагандирует ненависть, дискриминацию по расовому, этническому, половому, религиозному, социальному признакам, ущемляет права меньшинств;
  • нарушает права несовершеннолетних, причиняет им вред в любой форме;
  • содержит идеи экстремистского и террористического характера, призывает к насильственному изменению конституционного строя Российской Федерации;
  • содержит оскорбления, угрозы в адрес других пользователей, конкретных лиц или организаций, порочит честь и достоинство или подрывает их деловую репутацию;
  • содержит оскорбления или сообщения, выражающие неуважение в адрес МИА «Россия сегодня» или сотрудников агентства;
  • нарушает неприкосновенность частной жизни, распространяет персональные данные третьих лиц без их согласия, раскрывает тайну переписки;
  • содержит ссылки на сцены насилия, жестокого обращения с животными;
  • содержит информацию о способах суицида, подстрекает к самоубийству;
  • преследует коммерческие цели, содержит ненадлежащую рекламу, незаконную политическую рекламу или ссылки на другие сетевые ресурсы, содержащие такую информацию;
  • имеет непристойное содержание, содержит нецензурную лексику и её производные, а также намёки на употребление лексических единиц, подпадающих под это определение;
  • содержит спам, рекламирует распространение спама, сервисы массовой рассылки сообщений и ресурсы для заработка в интернете;
  • рекламирует употребление наркотических/психотропных препаратов, содержит информацию об их изготовлении и употреблении;
  • содержит ссылки на вирусы и вредоносное программное обеспечение;
  • является частью акции, при которой поступает большое количество комментариев с идентичным или схожим содержанием («флешмоб»);
  • автор злоупотребляет написанием большого количества малосодержательных сообщений, или смысл текста трудно либо невозможно уловить («флуд»);
  • автор нарушает сетевой этикет, проявляя формы агрессивного, издевательского и оскорбительного поведения («троллинг»);
  • автор проявляет неуважение к русскому языку, текст написан по-русски с использованием латиницы, целиком или преимущественно набран заглавными буквами или не разбит на предложения.

Пожалуйста, пишите грамотно — комментарии, в которых проявляется пренебрежение правилами и нормами русского языка, могут блокироваться вне зависимости от содержания.

Администрация имеет право без предупреждения заблокировать пользователю доступ к странице в случае систематического нарушения или однократного грубого нарушения участником правил комментирования.

Пользователь может инициировать восстановление своего доступа, написав письмо на адрес электронной почты moderator@rian.ru

В письме должны быть указаны:

  • Тема – восстановление доступа
  • Логин пользователя
  • Объяснения причин действий, которые были нарушением вышеперечисленных правил и повлекли за собой блокировку.

Если модераторы сочтут возможным восстановление доступа, то это будет сделано.

В случае повторного нарушения правил и повторной блокировки доступ пользователю не может быть восстановлен, блокировка в таком случае является полной.

Чтобы связаться с командой модераторов, используйте адрес электронной почты moderator@rian.ru или воспользуйтесь формой обратной связи.

Заявка на размещение пресс-релиза
Компания
Контактное лицо
Контактный телефон или E-mail
Комментарий
Введите код с картинки
Все поля обязательны к заполнению. Услуга предоставляется на коммерческой основе.
Заявка успешно отправлена