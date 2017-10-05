Юрист: требования в США к российским СМИ носят сугубо политический характер

Представитель СМИ во время презентации Skyslide на внешней стороне Bank Tower в Лос-Анджелесе, США. Июнь 2016

Представитель СМИ во время презентации Skyslide на внешней стороне Bank Tower в Лос-Анджелесе, США. Июнь 2016

В Совфеде призвали ответить на притеснение российских СМИ в США. Специалист по международному праву Мария Ярмуш в эфире радио Sputnik отметила, что нападки на российских журналистов на Западе являются прямым нарушением свободы слова.

В Совете Федерации в четверг проходит заседание Временной комиссии по защите государственного суверенитета и предотвращению вмешательства во внутренние дела России.

Председатель Комиссии по защите суверенитета Андрей Климов на заседании заявил, что комиссия отмечает причастность американских СМИ, вещающих на русском языке, к попыткам вмешательства во внутренние дела РФ.

Сенатор подчеркнул невиданное ранее давление американских официальных лиц на российские СМИ, вещающие на территории Америки, в частности на RT.

"Практически избирательно используется "свобода слова" в отношении наших СМИ, при этом американцы постоянно обвиняют Россию во вмешательстве в свои избирательные процессы", – заявил Климов.

Вместе с тем, сами США, по его словам, даже не скрывают попыток вмешательства в российскую политику.

"Среди такого вмешательства была замечена деятельность американских СМИ, именно американские государственные СМИ, вещающие на русском языке, преуспели здесь", – сказал сенатор.

Адвокат, специалист по международному праву Мария Ярмуш считает, что действия США в отношении российских СМИ носят сугубо политический характер. И являются прямым нарушением свободы прессы.

"Предложение включить RT в списки иностранных агентов является ограничением свободы прессы и посягает на независимость журналистов, что недопустимо. И, естественно, такое ограничение имеет сугубо политический характер. Все это оказывает негативное влияние на журналистов. RT осуществляет передачу информации, которая отражает реальные события, в том числе в США. Естественно, ограничение свободы слова и прав журналистов на донесение информации до своих читателей, зрителей не будет способствовать улучшению отношений между США и Российской Федерацией", – сказал Мария Ярмуш в эфире радио Sputnik.

Она обратила внимание, что работа американских СМИ в РФ никоим образом не ограничивается. Однако Россия будет вынуждена пойти на ответные шаги в отношении США.

"Если такие шаги будут предприняты, то, безусловно, Россия будет принимать ответные меры в отношении американских СМИ, которые ведут деятельность на территории Российской Федерации. При этом стоит отметить, что до сегодняшнего момента никаких ограничений в России в отношении американских СМИ не было. Их публикации, их темы для репортажей ни в коем случае никогда не подвергались цензуре и не запрещались. И таких же действий мы ждем и от США. Это абсолютно обосновано", – отметила Мария Ярмуш.

В начале сентября Минюст США обязал компанию, обслуживающую телеканал RT America в США, включая его текущую деятельность и телепроизводство, зарегистрироваться как иностранный агент. Главный редактор RT Маргарита Симоньян назвала незаконными требования властей США в отношении телеканала, а впоследствии заявила, что при худшем развитии событий компания уйдет из страны.

Официальный представитель российского МИД Мария Захарова, со своей стороны, заявила, что Москва может ответить, если Вашингтон продолжит оказывать давление на российские СМИ, работающие в США.

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