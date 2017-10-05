Украинский аналитик: с прибылью "Нафтогаза" получился интересный курьез

НАК "Нафтогаз Украины" отчиталась о полученной чистой прибыли за первое полугодие 2017 года. Украинский аналитик Александр Охрименко в эфире радио Sputnik высказал свое мнение о том, что на самом деле стоит за представленными цифрами.

Группа компаний НАК "Нафтогаз Украины" за первое полугодие 2017 года увеличила чистую прибыль на 20,6% до 23,3 млрд гривен по сравнению с аналогичным периодом 2016 года, говорится в консолидированном отчете группы, опубликованном на официальном сайте компании. http://naftogaz.com/www/3/nakweb.nsf/

Согласно отчетности, чистый доход группы "Нафтогаз" в первом полугодии текущего года возрос на 41,9% по сравнению с январем-июнем 2016 года – до 122,8 млрд гривен, валовая прибыль – на 25,5%, до 41,4 млрд гривен.

В пресс-службе НАК поясняют, что рост показателей в первую очередь связан с увеличением объемов транзита газа.

В эфире радио Sputnik президент Украинского аналитического центра Александр Охрименко высказал мнение, что успехи НАК – только на бумаге.

"НАК "Нафтогаз" увеличивает прибыль искусственно. В Украине в десять раз подняли тарифы за газ, и в результате действительно, в "Нафтогазе" выросла прибыль. Но не потому, что стало лучше, а потому что на сегодняшний момент очень высокий тариф. Обращаю внимание: прибыль НАК "Нафтогаз" за 2016 год составила порядка 27 млрд гривен, и долги по субсидиям ЖКХ составили порядка 27 млрд. Другими словами, чрезмерно подняв цену на газ, показали прибыль (раньше были убытки), но это фиктивная прибыль – бюджет задолжал по субсидиям такую же сумму. Получился интересный курьез. Поэтому эта прибыль – условная. Если сейчас сделать цены на газ адекватными, то будут убытки", – сказал Александр Охрименко.

По его мнению, больше всего в компании хотели бы избежать убытков, связанных с потерей транзита российского газа в Европу.

"За счет транзита российского газа через свою территорию Украина заработала за первое полугодие этого года 1,2 млрд долларов. Если транзит газа прекратится, то около 2 млрд долларов в год Украина потеряет. Поэтому сейчас очень активно рассматривается вопрос, чтобы продать газотранспортную систему Украины немецким или польским компаниям", – сказал Александр Охрименко.

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