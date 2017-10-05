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Политолог: давление на RT в США говорит об успехе телеканала

14:0305.10.2017
(обновлено: 14:04 05.10.2017)
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© РИА Новости / Игорь РуссакПерейти в фотобанкСтенд телеканала RT (Russia Today) в ЭкспоФорумеСтенд телеканала RT (Russia Today) в ЭкспоФоруме
© РИА Новости / Игорь Руссак
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В руководстве RT прокомментировали давление, которое оказывается на телеканал властями США. Политолог Сергей Журавский в эфире радио Sputnik высказал мнение, что сложившаяся ситуация не стала неожиданностью.

Заместитель главного редактора RT Кирилл Карнович-Валуа назвал исключение телеканала из пакета премиальных видео на YouTube и отсутствие уведомления об этом попыткой политического давления на канал и его партнеров.

"RT обладает статусом премиального партнера Google с 2010 года и официально признан самым просматриваемым информационным каналом на YouTube. То, что RT исключен из пакета премиальных видео в американском сегменте YouTube в рамках сервиса Google Preffered, само по себе не скажется на распространении и монетизации RT на платформе", – приводит слова Карновича-Валуа сайт телеканала.

Логотип телеканала Russia Today
© РИА Новости / Евгений Биятов
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Заместитель главного редактора заявил, что сложившаяся  ситуация "свидетельствует о беспрецедентном политическом давлении, которое оказывается на всех партнеров и контакты RT в согласованной попытке любыми способами вытеснить наш канал с американского рынка".

Агентство Bloomberg ранее сообщило, что корпорация Google убрала RT из пакета премиальных видео на YouTube, который компания продает рекламодателям – Google Preferred. По данным агентства, центром расследования в отношении Google стал YouTube, а следователи из конгресса рассмотрели роль RT и других сетей, "которые спецслужбы США определили как близкие российскому правительству". 

В начале сентября Минюст США обязал компанию, обслуживающую телеканал RT America в США, включая его текущую деятельность и телепроизводство, зарегистрироваться как иностранный агент.  

Главный редактор RT Маргарита Симоньян назвала незаконными требования властей США в отношении телеканала, а впоследствии заявила, что при худшем развитии событий компания уйдет из страны.

Официальный представитель российского МИД Мария Захарова, со своей стороны, заявила, что Москва может ответить, если Вашингтон продолжит оказывать давление на российские СМИ, работающие в США.

Политолог, председатель Общероссийского общественного движения "Реформы – Новый Курс", кандидат политических наук Сергей Журавский в эфире радио Sputnik высказал мнение, что давление на российские СМИ в США не стало неожиданностью.

"Это не стало неожиданным или удивительным. Это продолжается на протяжении уже достаточно длительного времени. Я полагаю, что в этой ситуации нужно сохранять спокойствие и разрабатывать четкие планы ответов на эти действия", – сказал Сергей Журавский.

По его мнению, действия властей США говорят об эффективности работы RT в этой стране. 

"Эти шаги со стороны американских властей говорят, на мой взгляд, об успехе работы RT в Америке. И нужно отдать должное Маргарите Симоньян и ее команде: молодцы, очень хорошо работают, иначе на них никто не обращал бы внимания. Действия американской стороны, я полагаю, непродуманны, спонтанны, построены на эмоциях. Потому что успехи у российской стороны есть – и, дескать, нужно их быстренько заглушить, а там, мол, посмотрим, что получится", – считает Сергей Журавский. 

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