Эксперт: ВКС РФ действуют в Сирии строго по правилам военного искусства

Лидер "Джебхат ан-Нусры"* впал в кому после удара ВКС в Сирии. Эксперт Дмитрий Егорченков в эфире радио Sputnik высказал мнение, что каждый такой удар по главарям боевиков приближает окончательную победу над терроризмом в арабской республике.

Лидер "Джебхат ан-Нусры"* Абу Мухаммед аль-Джуляни впал в кому после удара российской авиации, сообщил официальный представитель Минобороны Игорь Конашенков.

По его словам, критическое состояние главаря боевиков вызвало замешательство среди террористов по всей провинции Идлиб. Также Конашенков рассказал детали еще одной операции, проведенной российскими военными.

Командование в Сирии по различным каналам получило подтверждение об экстренном совещании полевых командиров "восточного сектора" "ан-Нусры"*. После этого Су-34 нанес точный авиаудар по месту сбора. Были уничтожены 49 боевиков, в том числе семь полевых командиров. В ведомстве назвали имена некоторых из них: Мусаб аль-Хусейн, Абу Тураб ад-Дагестани, Абдурахман аль-Мухаджир, Абу Ахмад аль-Джазрави.

Кроме того, авиация ликвидировала крупнейший заглубленный арсенал "Джебхат-ан-Нусры"* в районе города Абу-эд-Духур. Террористы хранили там более тысячи тонн боеприпасов для ствольной и реактивной артиллерии.

По словам Конашенкова, российская военная разведка долгое время изучала систему логистики подвоза боеприпасов к опорным пунктам и на позиции боевиков.

"Склад боеприпасов был уничтожен специальным авиационным боеприпасом большой мощности, предназначенным для поражения заглубленных объектов", – добавил он.

Ранее в Минобороны заявили, что продолжавшиеся в течение последней недели попытки наступления "Джебхат ан-Нусры"* и ИГ* на западе и востоке Сирии завершились провалом. При помощи ВКС вылазки боевиков в провинциях Идлиб и Дейр-эз-Зор были успешно отражены. Боевики понесли самые серьезные потери за последние месяцы.

Директор, координатор ближневосточных исследований Института стратегических исследований и прогнозов РУДН Дмитрий Егорченков в эфире радио Sputnik отметил, что российские военнослужащие действуют в Сирии строго по правилам военного искусства.

"Устранение лидеров террористических ячеек всегда позитивно сказывается на ситуации, поскольку это вносит дезорганизацию в работу террористических структур: среди них повышается уровень внутренней конкуренции, они начинают лихорадочно биться за власть, за контроль над финансированием. В этом смысле российские военные поступают в полном соответствии со всеми правилами военного искусства: командиры противника, если они обнаружены, должны быть уничтожены в первую очередь", – сказал Дмитрий Егорченков.

По его мнению, эта тактика будет продолжена.

"Террористические организации довольно быстро и непринужденно могут менять своих руководителей, сохраняя при этом относительную боеспособность. Российские военные это хорошо понимают, поэтому регулярно наносят удары по главарям террористических структур. Думаю, что эта работа будет продолжена и в дальнейшем. Важно подчеркнуть, что каждый такой удар приближает окончательную победу над терроризмом в Сирии", – отметил Дмитрий Егорченков.

* Террористическая организация, запрещенная в России.

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