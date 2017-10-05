Мнение: выдворение журналистов – сдобренная русофобией самоизоляция Украины

Служба безопасности Украины выдворила из страны журналиста НТВ Вячеслава Немышева. Политобозреватель Владимир Скачко в эфире радио Sputnik назвал подобные действия "элементарной цензурой", которую Киев оправдывает ведением борьбы против России.

Служба безопасности Украины выдворила из страны журналиста НТВ Вячеслава Немышева, сообщила пресс-служба ведомства.

Журналисту запретили въезд в страну на три года.

Немышева задержали в Киеве во время записи репортажа. Его блокировал неизвестный, который добился от полиции задержания. Затем журналиста передали сотрудникам СБУ. Позже выяснилось, что инициатор задержания может быть причастен к украинским националистическим организациям: такой вывод можно сделать, изучив его страницу в LiveJornal.

В Общественной палате РФ обратились к представителю ОБСЕ по свободе СМИ с просьбой оперативно отреагировать на этот инцидент.

Киев неоднократно ограничивал работу российских СМИ, в том числе регулярно запрещая въезд на Украину российским журналистам. Так, в конце августа покинуть Украину предписали корреспонденту Первого канала Анне Курбатовой, а в середине того же месяца власти выдворили из страны специального корреспондента ВГТРК Тамару Нерсесьян.

МИД назвал подобные действия наступлением на свободу СМИ и призвал мировое сообщество дать им оценку.

Политический обозреватель, журналист Владимир Скачко считает, что Украина продолжает идти по пути изоляции от России.

"Выдворение очередного российского журналиста – это продолжение курса на сдобренную русофобией самоизоляцию Украины от России. Ведь то, что происходит в отношении журналистов, это именно самоизоляция: Украина сама закрывается от России, чтобы минимизировать российский контент в украинском информационном поле. Как заявила СБУ, журналиста наказали за неправильное освещение событий, а неправильным называется все, что противоречит позиции и украинской власти, и "упоротых" украинских патриотов, зараженных неонацизмом и русофобией. На самом деле это элементарная цензура, которую Киев оправдывает ведением борьбы против России, объявленной "страной-агрессором"", – сказал Владимир Скачко в эфире радио Sputnik.

По его мнению, подобные нападки со стороны Киева на российских журналистов будут продолжаться и дальше.

"Это все так было, так есть и так будет до тех пор, пока не сменится власть и не сменится курс, пока не будет нащупан какой-то компромиссный вариант — если не восстановления добрососедских отношений между нашими странами, то хотя бы нейтральное положение, когда Украина будет воспринимать Россию не так болезненно", – считает Владимир Скачко.

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