Ганжара: представления европейцев о ситуации в Крыму меняются

Во время военно-морского парада в честь Дня Военно-Морского Флота России в Севастополе. 30 июля 2017

Во время военно-морского парада в честь Дня Военно-Морского Флота России в Севастополе. 30 июля 2017

В Крым впервые приедет крупная делегация из Норвегии. Это сообщение в эфире радио Sputnik прокомментировал депутат Госсовета Крыма Владислав Ганжара.

Крым впервые посетит крупная делегация из Норвегии, сообщил РИА Новости глава немецкой национально-культурной автономии полуострова Юрий Гемпель.

По его словам, в состав делегации вошли 11 норвежских политиков и бизнесменов. К ним присоединились также два немецких депутата. Визит продлится с 5 по 12 октября.

"Сначала мы немного покажем им Крым, чтобы они напрямую пообщались с населением, а затем уже состоятся официальные встречи", – сказал Гемпель РИА Новости.

В программе визита – встреча с председателем крымского парламента Владимиром Константиновым и руководством правительства республики. Гости также намерены побывать в международном детском центре "Артек", Республиканской детской больнице и провести пресс-конференцию.

Это сообщение в эфире радио Sputnik депутат Государственного Совета Республики Крым Владислав Ганжара высказал мнение, что представления европейцев о ситуации в Крыму постепенно меняются.

"Это знаковая новость. В ЕС не раз озвучивали позицию относительно того, что они не признают воссоединение Крыма с РФ, но, несмотря на официальную риторику ряда европейских государств, мы видим, что за прошедшие три года Крым посетили многие делегации. Нужно продолжать выстраивать горизонтальные связи между общественностью Крыма и европейских стран. Чем больше представителей западных государств будут видеть реальную ситуацию на полуострове, тем быстрее будет меняться общественное мнение. Крымчане ждут гостей, мы готовы принимать, встречать, рассказывать о реальной ситуации, которая сегодня складывается на полуострове. А она за три с половиной года очевидно изменилась в лучшую сторону", – отметил Владислав Ганжара.

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