Эксперт: Саудовская Аравия налаживает связи с Россией из-за США

Король Саудовской Аравии Сальман Бен Абдель Азиз Аль Сауд, прибывший в РФ с государственным визитом, во время официальной встречи в аэропорту Внуково-2. 4 октября 2017

Король Саудовской Аравии Сальман Бен Абдель Азиз Аль Сауд, прибывший в РФ с государственным визитом, во время официальной встречи в аэропорту Внуково-2. 4 октября 2017

По итогам визита в Россию короля Саудовской Аравии две страны могут заключить оружейные контракты на $3 млрд, сообщают СМИ. Политолог Вячеслав Смирнов в эфире радио Sputnik высказал свое мнение о значении этого визита.

Президент России Владимир Путин проведет переговоры с королем Саудовской Аравии Сальманом бен Абдель Азизом Аль Саудом, который вечером в среду прибыл с визитом в Москву.

Это первое посещение России правящим монархом Саудовской Аравии за всю историю отношений двух государств. Стороны планируют провести переговоры по многим международным вопросам и подписать ряд документов.

По словам пресс-секретаря российского лидера Дмитрия Пескова, потенциал двустороннего сотрудничества "далек от того, чтобы быть раскрытым" и стороны проявляют политическую волю для его развития.

Накануне он не исключил, что тема военно-технического сотрудничества будет в повестке дня встречи лидеров среди других вопросов.

Как со своей стороны сообщила газета "Коммерсант" со ссылкой на источники, от результатов встречи зависит перспектива заключения контрактов на сумму более $3 млрд, подразумевающих в том числе и поставку Эр-Рияду зенитных ракетных систем С-400 "Триумф".

По информации источников издания, на предстоящих переговорах подписание контрактов не запланировано, но по их итогам может начаться обсуждение заключения соглашений уже в конце октября.

Король прибыл в Москву в ответ на приглашение президента РФ Владимира Путина, которое было принято еще в 2007 году ныне покойным королем государства Абдаллой. Визит неоднократно откладывался.

Свое мнение о том, почему визит состоялся именно сейчас, в эфире радио Sputnik высказал директор научно-исследовательского Института политической социологии Вячеслав Смирнов.

"Саудовская монархия сейчас очень активно налаживает международные связи. Прежний курс был ориентирован, в первую очередь, на регион и США. Но сейчас в связи с тем, что США более плотно работают с тем же Израилем, Саудовская Аравия расширяет свои внешнеполитические связи. У нас достаточно плодотворное сотрудничество в плане бизнеса, экономики, попытки контролировать цены на энергоносители. И этот визит – очень важный шаг в укреплении этого сотрудничества. Саудовская Аравия начинает инвестиции в российскую экономику, строительство и другие сферы", – отметил Вячеслав Смирнов.