Мнение о канадском "законе Магнитского": мир возвращается к "биполярью"

В парламенте Канады приняли аналог "закона Магнитского". Политолог Леонид Крутаков в эфире радио Sputnik объяснил, почему этому не стоит удивляться.

Палата общин парламента Канады приняла аналог "закона Магнитского". Он позволит конфисковать имущество и активы иностранцев, причастных к нарушению прав человека.

Законопроект был единогласно принят всеми 277 депутатами, которые находились на заседании.

Изначально чтение законопроекта в Палате общин было запланировано на второе октября, состоялось оно лишь в среду. Теперь документ должен пройти процедуру чтения в Сенате Канады. Если законопроект будет одобрен, он вступит в силу при наличии королевской санкции.

В МИД России выразили разочарование в связи с решением Канады принять аналог "закона Магнитского". По мнению официального представителя российского дипломатического ведомства Марии Захаровой, этот законопроект приведет к подрыву отношений между Москвой и Оттавой. Она также добавила, что документ направлен на введение санкций против граждан России.

Захарова также отметила, что Россия ответит на принятие в Канаде аналога "закона Магнитского".

"При усилении санкционного давления на нас, исходя из принципа взаимности, будем зеркально расширять список канадских деятелей, которым запрещен въезд в Россию", – сказала она.

Политолог, публицист Леонид Крутаков в эфире радио Sputnik выразил мнение, что такой шаг со стороны Канады можно расценивать как проявление глобальной тенденции.

"Со времен принятия "плана Эббота" (принят в 1947 с целью стимулирования инвестиций США в канадскую экономику, – ред.). Канада всегда играла роль сырьевого придатка США – северный сосед сырьевой направленности и инвестиционная площадка. Это то, во что США хотели превратить весь мир с помощью своих двух партнерств, которые не состоялись: Транстихоокеанского и Трансатлантического. С момента крушения этих двух партнерств выяснилось, что зона, подконтрольная США, ограничивается Европой, Северной Америкой и Латинской Америкой. Мир фактически идет к разделу на две зоны влияния. С одной стороны – страны БРИКС, а вторая зона – периферия США. Возникают две крепости", – считает Леонид Крутаков.

Он предположил, что побуждая своих западных партнеров постоянно следовать в фарватере США, Вашингтон рискует подорвать свои силы.

"Мы в свое время жили в "биполярье", где лидером, альтернативным США, был СССР, который тащил на себе все издержки этого лидерства, поэтому и подорвал свои силы. С этой же проблемой столкнулись и США, когда попытались контролировать весь мир. Сил не хватило. Но отступать некуда, поэтому конфронтация будет нарастать. Эти два мира несоединимы, как мы будем сосуществовать – непонятно. Идет выработка форматов", – сказал Леонид Крутаков.

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