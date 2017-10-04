Мнение: американцы создают в Сирии военно-террористический хаос

Боевики ИГ* атаковали сирийские войска из зоны "военной миссии США". Военный эксперт Владимир Козин в эфире радио Sputnik высказал мнение, что американцы не собираются отказываться от поддержки террористов в Сирии.

Боевики "Исламского государства"* совершили серию атак на сирийские войска из зоны расположения "военной миссии США", заявил официальный представитель Минобороны Игорь Конашенков.

По его словам, 28 сентября отряд боевиков попытался захватить господствующие высоты вокруг города Эль-Карьятейн. При этом террористы обошли скрытые посты правительственных сил, владея их точными координатами. Их можно было получить лишь благодаря воздушной разведке, данные которой были "заботливо переданы" для диверсий.

"Перечисленные атаки террористов объединяет только одно – все они осуществлялись из 50-километровой зоны вокруг населенного пункта Эт-Танф на сирийско-иорданской границе. Той самой, где расположена "военная миссия США" и куда в буквальном смысле даже на пушечный выстрел американцы не подпускали подразделения сирийских войск, преследующих террористов", — добавил Конашенков.

Сирийской армии пришлось приложить серьезные усилия, чтобы нейтрализовать мобильные группы боевиков на трассе Пальмира — Дейр-Эз-Зор и освободить захваченные террористами населенные пункты.

"Если американская сторона рассматривает такие операции, как непредвиденные "случайности", то российские ВКС в Сирии готовы приступить к полному уничтожению всех подобных "случайностей" в подконтрольной им зоне", — заключил представитель Минобороны.

Он еще раз подчеркнул, что главным препятствием для разгрома террористов в Сирии служит не их боеспособность, а поддержка и заигрывание с ними США.

В эфире радио Sputnik профессор Академии военных наук РФ Владимир Козин высказал мнение, что американцы не собираются отказываться от поддержки террористов в Сирии.

"Террористические группировки в Сирии оказывают очень сильное сопротивление. Но без финансовой, разведывательной, военной, советнической помощи они бы не смогли существовать столь долго – уже более пяти лет после начала этой войны. Американцы ставят целью воссоздать и укрепить международный террористический "интернационал", но не на своей территории, а на территориях, которые находятся в непосредственной близости к границам РФ. Кроме того, они хотят ликвидировать законный режим Башара Асада, который их не устраивает. Поэтому создают военно-террористический хаос для того, чтобы держать в напряжении другие государства, а заодно поставлять оружие и боевую технику своим союзникам, которые якобы тоже борются из последних сил с терроризмом. То есть цели у США долгоиграющие и далеко идущие. Американцы не будут бороться с террористическими организациями, которые они создали, взрастили и которым по-прежнему оказывают всяческое содействие", — сказал Владимир Козин.



* Террористическая организация, запрещенная в России.

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