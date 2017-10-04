Политолог: "атаки" РФ на смартфоны солдат НАТО – новая выдумка Запада

Американские чиновники обвинили Россию во взломе смартфонов солдат НАТО, пишет WSJ. Политолог Алексей Подберезкин в эфире радио Sputnik обратил внимание на важную, по его мнению, деталь во всей этой истории.

Смартфоны солдат НАТО в Эстонии, Латвии и Польше подвергались хакерским атакам, за которой якобы стоит Россия, пишет The Wall Street Journal со ссылкой на военных представителей США и других западных стран.

"Американские и другие западные чиновники утверждают, что у них нет никаких сомнений в том, что за этой кампанией стоит Россия. Они говорят, что характер вмешательства предполагает координацию на государственном уровне, и добавляют, что доступа к используемому оборудованию – например, к навороченным дронам, оснащенным электроникой для наблюдения, у большинства простых граждан нет", – пишет газета.

С точки зрения представителей НАТО, атаки проводились с целью сбора оперативных данных, оценки численности войск, а также ради запугивания.

Они приводят несколько примеров подобных атак. Так, американский подполковник Кристофер Л'Эреу, с июля занимающий должность командира на базе НАТО в Польше, заявил, что как-то раз, вернувшись со стрельб, он обнаружил, что его телефон взломали, причем, по его словам, с российского IP. Никаких других доказательств российского вмешательства собеседники WSJ не приводят.

С точки зрения западных чиновников, в случае кризисной ситуации хакеры могут помешать НАТО вовремя отреагировать на действия России – в частности, взломав личный телефон командира и отправив с него фальшивые инструкции.

Директор Центра военно-политических исследований МГИМО, политолог Алексей Подберезкин в эфире радио Sputnik обратил внимание на важную, по его мнению, деталь во всей этой истории.

"Как всегда у американцев сказка перемешена с былью. Действительно, что касается запугивания, то есть такое понятие как "психологическая война" и "дестабилизация противника", в том числе психическая. Другое дело, что никто этого сейчас в российской армии против американцев не использует. Во всей этой истории есть одна очень важная и серьезная деталь. В той стратегии, которая используется против России, предполагается, что каждый день какая-то пакость будет вылезать и портить российско-американские и российско-европейские отношения. И если повода нет, что-нибудь придумают – это уже норма", – сказал Алексей Подберезкин.

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