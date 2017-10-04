Политолог: закон Порошенко о реинтеграции Донбасса – шаг на обострение

Петр Порошенко внес в Раду законопроект о реинтеграции Донбасса. Политолог Иван Мезюхо в эфире радио Sputnik выразил мнение, что для президента Украины этот закон крайне важен, поскольку создаст ситуацию, позволяющую ему оставаться у власти.

Президент Украины Петр Порошенко внес на рассмотрение Верховной рады законопроект о реинтеграции Донбасса. Соответствующий документ зарегистрирован на официальном сайте парламента.

Проект закона президент назвал "неотложным" и передал руководству Рады.

В документе Россия названа "страной-агрессором", которая "временно оккупировала" часть украинской территории с помощью регулярной армии. Также утверждается, что Москва "поддерживала терроризм на Украине".

Законопроект предусматривает возможность введения военного положения на отдельных территориях юго-востока Украины. Кроме того, он наделяет президента правом использовать армию в Донбассе.

Освобождение региона названо в документе "целью государственной политики".

Новый закон парламенту необходимо принять в ближайшее время – до 18 ноября, пока не истек срок действия закона об особом порядке местного самоуправления в отдельных районах Донбасса, который так и не применялся.

В эфире радио Sputnik политолог Иван Мезюхо выразил мнение, что для Порошенко этот закон крайне важен.

"С точки зрения соблюдения Минских соглашений, закон о реинтеграции Донбасса – это два шага назад. Думаю, Петр Порошенко заинтересован в принятии этого закона, исходя из того, что это позволит ему укрепить свою власть среди силовиков, отодвинуть от процесса принятия решений по так называемой АТО министра МВД Украины Арсена Авакова. А в целом, закон о реинтеграции Донбасса нужен Порошенко, чтобы пойти на очередное обострение ситуации на востоке Украины. Это необходимо, чтобы оставаться у власти. Рейтинги Порошенко тают, и наверняка в его администрации консультируют Петра Алексеевича в том плане, что он должен показать себя "президентом мира", а на самом деле – президентом войны, объявлять всех своих конкурентов "агентами Москвы". В администрации понимают, что Порошенко не сможет выиграть очередные президентские выборы в первом туре, поэтому ему нужен спарринг-партнер для второго тура, которого можно будет назвать "агентом Кремля". Долгое время считалось, что Юлия Тимошенко может стать спарринг-партнером. Но сейчас, как мне кажется, аналитики Порошенко начинают переключать внимание и на других политиков", – сказал Иван Мезюхо.

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