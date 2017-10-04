Мнение: за секретным указом по ВТС кроются неприятные последствия для Киева

Военнослужащие пограничных войск Украины во время стрельб из 30-мм автоматического станкового гранатомёта (АГС-17) на полигоне в Львовской области

Военнослужащие пограничных войск Украины во время стрельб из 30-мм автоматического станкового гранатомёта (АГС-17) на полигоне в Львовской области

Президент Украины Петр Порошенко ввел в действие секретное решение о военно-техническом сотрудничестве с иностранными государствами. Политолог Семен Уралов в эфире радио Sputnik поделился мнением о том, зачем Киеву понадобилась эта секретность.

Президент Украины Петр Порошенко подписал указ о введении в действие решения Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Украины о военно-техническом сотрудничестве страны с иностранными государствами.

"Ввести в действие решение Совета национальной безопасности и обороны Украины от 13 сентября 2017 "О внесении изменения в решение Совета национальной безопасности и обороны Украины от 28 августа 2015 года "О военно-техническом сотрудничестве Украины с отдельными государствами" (прилагается, тайно)", – говорится в указе, опубликованном на сайте украинского президента

Контроль за исполнением указа возложен на главу СНБО Александра Турчинова.

Политолог, шеф-редактор проекта "СОНАР-2050" Семен Уралов в эфире радио Sputnik поделился своим мнением о том, зачем понадобилась эта секретность.

"Есть формальный аспект: военное сотрудничество априори секретно. Но здесь есть и второй аспект: мы имеем дело со специфическим режимом, который пришел к власти, опираясь на радикальную прослойку, соответственно, этот режим держится на страхе, на постоянном давлении. Петра Порошенко, выстраивающего режим личной тиранической власти, прикрывают его западные кураторы, в первую очередь, из США. Поэтому я думаю, что секретность – это требование еще и внешней стороны, которая использует Украину как полигон для сбрасывания старой военной техники, полигон, где проходят подготовку натовские инструкторы. Ведь не так много есть мест в Европе, где натовским инструкторам можно пройти хорошую обкатку, а на Украине – можно. Любая страна, попавшая под внешнее управление, конечно, начинает двигаться в логике секретной политики. Это характерная деталь для такого рода режимов", – сказал Семен Уралов.

По его словам, последствия для Украины от реализации этого секретного документа могут быть самыми неприятными.

"Думаю, что за этим документом кроются очень неприятные последствия для Украины. Учитывая, как размещаются батальоны НАТО в Прибалтике, как в это включается Румыния, Польша, думаю, что милитаризация будет нарастать, и Украине под это предоставлена ключевая роль цепного пса в противостоянии с Россией", – отметил политолог.