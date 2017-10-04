Политолог: в законопроекте по Донбассу есть важный для Киева момент

Президент Украины Петр Порошенко внес в Раду законопроект о реинтеграции Донбасса. Политолог, член Общественной палаты Крыма Денис Батурин в эфире радио Sputnik отметил несколько моментов, связанных с данным законопроектом.

Президент Украины Петр Порошенко внес на рассмотрение Верховной рады законопроект о реинтеграции Донбасса. Соответствующий документ зарегистрирован на официальном сайте парламента.

Проект закона назван президентом "неотложным" и передан на рассмотрение руководству парламента.

При этом полный текст документа на сайте Рады отсутствует.

Новый закон парламенту необходимо принять в ближайшее время – до 18 ноября, пока не истек срок действия закона об особом порядке местного самоуправления в отдельных районах Донбасса, который так и не применялся.

Как заявляли депутаты Рады, законопроект предусматривает признание неподконтрольных Киеву территорий Донбасса "оккупированными" и допускает силовой сценарий их возвращения.

Представитель Порошенко в Верховной раде Ирина Луценко ранее заявляла, что Россия в законопроекте будет названа "страной-агрессором". Глава международного комитета Совфеда Константин Косачев на это заметил, что никаких подтверждений агрессии со стороны России у Киева нет, а когда нет доказательств, "приходится принимать законы".

Политолог, член Общественной палаты Республики Крым Денис Батурин считает, что развитие ситуации на Донбассе будет во многом зависеть от того, на какие реальные действия готов пойти Киев.

"Первое, что можно сказать – закон является естественным продолжением политики Киева в отношении Донбасса и отдельных районов Донецкой и Луганской областей, которые находятся под контролем Киева. Кроме того, этот закон – попытка коррекции непонятной мировому сообществу ситуации, которая называется "антитеррористическая операция". Повлияет ли этот законопроект на обострение ситуации на Донбассе, сказать на самом деле сложно. Вопрос в том, какие будут реально предприниматься действия в дальнейшем. Но, судя по всему, не зря Порошенко через этот законопроект предпринимает попытку наделить себя полномочиями главнокомандующего на этих территориях", – сказал Денис Батурин в эфире радио Sputnik.

По его мнению, есть в данном законопроекте и важный международный момент.

"Видимо, это некая реакция на то предложение, которое сделал (президент России) Владимир Путин почти месяц назад о введении миротворческой миссии на Донбасс, чтобы конфликт был понятен на международном уровне, а не с точки зрения интерпретации Киева. При этом важный в этом законопроекте для Киева момент – это законодательное закрепление в очередной раз статуса "агрессора" в отношении России. Киев упорно использует этот термин, внедряет его в свое национальное законодательство и пытается этот термин распространить в сфере международных отношений и международного права. Хотя пока ему это и не удается", – отметил Денис Батурин.

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