Депутат: данные ФСБ подтверждают необходимость объединиться в борьбе с ИГ*

ФСБ рассказала о смене стратегических целей террористической группировки ИГ*. Председатель комитета ГД по обороне Юрий Швыткин в эфире радио Sputnik напомнил, что Москва не раз призывала мировое сообщество к совместной борьбе с международным терроризмом.

После поражения в Сирии и Ираке главари боевиков переключились на создание новой всемирной террористической сети за пределами Ближнего Востока, заявил директор Федеральной службы безопасности Александр Бортников.

Об этом он рассказал, открывая XVI совещание руководителей спецслужб, органов безопасности и правоохранительных органов иностранных партнеров ФСБ, которое проходит в Краснодаре 4-5 октября.

По словам Бортникова, террористы несут чувствительные потери благодаря эффективным действиям сирийских войск и ВКС России, а также в результате операций коалиционных сил в Ираке. Группировки потеряли контроль над большими территориями и рядом нефтеносных районов. Сократилась экономическая база, позволявшая финансировать не только крупные формирования боевиков, но и их сторонников за пределами Сирии и Ирака.

"Совокупность указанных факторов и осознание угрозы полного уничтожения в зонах прежнего доминирования вынудили главарей МТО изменить стратегию дальнейших действий", – заявил директор ФСБ.

Об этом, отметил Бортников, говорят характер и обширная география их последних терактов.

"В нынешнем году количество жертв нападений в Афганистане, Сирии, Иране, Ираке, Египте, Мали, Турции, России, Великобритании, Испании, Швеции, Финляндии и других странах исчисляется сотнями", – сказал директор ФСБ.

Он добавил, что террористы бросили вызов всему цивилизованному человечеству и хотят посеять панику в самых разных точках мира, запугать страны, ведущие с ними войну. Также экстремисты стремятся продемонстрировать сторонникам и спонсорам "живучесть и способность к дальнейшим активным действиям".

Заместитель председателя комитета Госдумы РФ по обороне Юрий Швыткин считает, что данные ФСБ о планах ИГ* создать всемирную террористическую сеть за пределами Ближнего Востока лишний раз подтверждают необходимость объединения сил всего мирового сообщества в борьбе с терроризмом.

"Нужно признать, что на сегодняшний день "Исламское государство"* пытается установить свою разветвленную сеть в достаточно неблагополучных государствах, которые могут быть подвержены исламскому радикализму. Ведь террористы пропагандируют именно радикальный исламизм как вероисповедание. К сожалению, сегодня молодежь путает понятия "исламизм" и "радикальный исламизм". В связи с этим возникает достаточно серьезная сеть вербовки молодежи, сеть, которая призывает к террористическим актам в различных странах. И, исходя из этого, можно сказать, что в некоторой степени уже создана международная сеть "Исламского государства"*. И это все еще раз говорит об актуальности призывов к международному сообществу президента России Владимира Путина о необходимости объединения всех сил в борьбе с международным терроризмом", – сказал Юрий Швыткин в эфире радио Sputnik.

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