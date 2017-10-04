РадиоSputnik
Радио Sputnik
Проекты
 
США
Сменить фон
В прямом эфире
Сказано в эфире

Биохимик о Нобелевской премии по химии: мы сможем больше узнать о клетках

15:3004.10.2017
(обновлено: 15:32 04.10.2017)
224570
© AFP 2017 / Jonathan NackstrandОбъявление лауреатов Нобелевской премии по химии за 2017 годОбъявление лауреатов Нобелевской премии по химии за 2017 год
© AFP 2017 / Jonathan Nackstrand
Названы имена лауреатов Нобелевской премии по химии за 2017 год. Биохимик Елена Киселева в эфире радио Sputnik рассказала о значении удостоенных премии разработок.

Нобелевская премия по химии за 2017 год присуждена швейцарцу Жаку Дебуши, американцу Йоахиму Франку и британцу Ричарду Хендерсону, сообщила Королевская шведская академия наук. 

Ученые были отмечены за разработку криоэлектронной микроскопии для определения структуры молекул с высоким разрешением в растворе.

Объявление лауреатов Нобелевской премии по физике в Стокгольме, Швеция. 4 октября 2016
© AFP 2017 / Jonathan Nackstrand
Астрофизик: лауреаты "Нобелевки" по физике приоткрыли тайну мира
В сообщении для прессы отмечается, что метод криоэлектронной микроскопии перевел биохимию в новую эру. Теперь ученые могут заморозить биомолекулы во время движения и визуализировать процессы, которые прежде никогда не могли наблюдать.

Ведущий научный сотрудник сектора структурной биологии клетки Института цитологии и генетики Елена Киселева в эфире радио Sputnik рассказала о значении разработок в сфере криоэлектронной микроскопии.

"Криоэлектронная микроскопия по сравнению с простыми методами фиксации, которые применяются в электронной микроскопии, позволяет в большей степени сохранить нативную структуру клеток и внутриклеточных компонентов, потому что мгновенно замораживает и фиксирует одновременно все тонкие структуры, белки, липиды и все другие компоненты. Но для того, чтобы заморозить, сначала обрабатывают криопротекторами. Либо есть такой метод, когда замораживаются биологические объекты под давлением, происходит мгновенная заморозка, и поэтому криопротекторы можно не использовать. Это очень прогрессивный метод, который используется на протяжении нескольких десятков лет. Но нужно иметь приборы, и, конечно, не просто все это сделать, но сохранность структур очень хорошая. Например, если вы просто фиксируете, то внутриклеточные компоненты могут иметь немножко дефектную форму, а, если вы быстро замораживаете клетку, то, как правило, клетка выглядит более сохранной. В то время как при обычной фиксации, поскольку используется комнатная температура, сохранность гораздо хуже. Поэтому я очень рада, что за такой прогрессивный и перспективный метод, который дал возможность сохранить и увидеть в более нативном состоянии клетку и ее составные компоненты, присудили Нобелевскую премию", – сказала  Елена Киселева.

По ее словам, данные, получаемые при помощи электронной микроскопии, особенно важны при изучении различных заболеваний и для создания  новых лекарств. 

"За последние 10 лет идет всплеск изучения электронно-микроскопических изображений клеток в разных ситуациях, в разных функциональных состояниях. Это имеет отношение и к изучению каких-то новых тонких структур, которые раньше не были видны, динамики этих структур. Особенно важно изучать это для разработки лечения различных заболеваний. Создаются модели заболеваний, нейроэндокринных и других, которые позволяют затем искать лекарства и смотреть действие лекарств на тонкую организацию клеток. Поэтому метод электронной микроскопии имеет очень много приложений в разных сферах биологии. Сейчас это то, без чего любое исследование не может обойтись, потому что электронная микроскопия дает новую, дополнительную информацию, которую молекулярные методы не обеспечивают. А совокупность электронной микроскопии, молекулярной и флуоресцентной микроскопии дает полную информацию о тех процессах, которые происходят внутри клетки и на межклеточном уровне", – пояснила Елена Киселева. 

Церемония награждения лауреатов проходит по традиции в Стокгольме 10 декабря, в день кончины основателя премий – шведского предпринимателя и изобретателя Альфреда Нобеля (1833-1896). Сумма каждой премии составит девять миллионов шведских крон (миллион долларов США).

Подписывайтесь на канал радио Sputnik в Telegram, чтобы у вас всегда было что почитать: злободневное, интересное и полезное.

А еще у радио Sputnik отличные паблики ВКонтакте и Facebook. А для любителей короткого, но емкого слова, — Twitter. 

 

 

Комментировать
Сказано в эфире
Комментарии
2 пользователя оставили 2 комментария
Комментировать
v s
при прогрессирующей нищете важна эффективность практического использования подобных открытий. Тем не менее, УРА !
16:06
04.10.2017
ОтветитьНе отвечать
Олег Ляшкин
Это всё замечательно, но пока мой ребёнок болен неизлечимой болезнью, всё это просто ниочём и не заслуживает премии.
15:55
04.10.2017
ОтветитьНе отвечать
Комментировать
Новости
Авторы
Спецпроекты
Иновещание
ПРЕСС-ЦЕНТР
Клиентам
Об Агентстве

РЕКЛАМА

Версия 5.1.11 beta. Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.

Правила использования материалов МИА «Россия сегодня»

© 2017 МИА «Россия сегодня»

Сетевое издание «РИА Новости» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640

Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

Рейтинг@Mail.ru
Партнер Рамблера
Наверх
Авторизация
Регистрация
Восстановление пароля
Политика конфиденциальности
He правильное имя пользователя или пароль
Войти через социальные сети
FacebookВконтакте
TwitterОдноклассники
Регистрация
Авторизация
Политика конфиденциальности
E-mail
Пароль
Подтверждение пароля
Введите код с картинки
He правильное имя пользователя или пароль
* Все поля обязательны к заполнению
Восстановление пароля
Авторизация
Регистрация
E-mail
Инструкции для восстановления пароля высланы на
Смена региона
Идет загрузка...
Произошла ошибка... Повторить
правила комментирования материалов

Регистрация пользователя в сервисе РИА Клуб на сайте Ria.Ru и авторизация на других сайтах медиагруппы МИА «Россия сегодня» при помощи аккаунта или аккаунтов пользователя в социальных сетях обозначает согласие с данными правилами.

Пользователь обязуется своими действиями не нарушать действующее законодательство Российской Федерации.

Пользователь обязуется высказываться уважительно по отношению к другим участникам дискуссии, читателям и лицам, фигурирующим в материалах.

Публикуются комментарии только на тех языках, на которых представлено основное содержание материала, под которым пользователь размещает комментарий.

На сайтах медиагруппы МИА «Россия сегодня» может осуществляться редактирование комментариев, в том числе и предварительное. Это означает, что модератор проверяет соответствие комментариев данным правилам после того, как комментарий был опубликован автором и стал доступен другим пользователям, а также до того, как комментарий стал доступен другим пользователям.

Комментарий пользователя будет удален, если он:

  • не соответствует тематике страницы;
  • пропагандирует ненависть, дискриминацию по расовому, этническому, половому, религиозному, социальному признакам, ущемляет права меньшинств;
  • нарушает права несовершеннолетних, причиняет им вред в любой форме;
  • содержит идеи экстремистского и террористического характера, призывает к насильственному изменению конституционного строя Российской Федерации;
  • содержит оскорбления, угрозы в адрес других пользователей, конкретных лиц или организаций, порочит честь и достоинство или подрывает их деловую репутацию;
  • содержит оскорбления или сообщения, выражающие неуважение в адрес МИА «Россия сегодня» или сотрудников агентства;
  • нарушает неприкосновенность частной жизни, распространяет персональные данные третьих лиц без их согласия, раскрывает тайну переписки;
  • содержит ссылки на сцены насилия, жестокого обращения с животными;
  • содержит информацию о способах суицида, подстрекает к самоубийству;
  • преследует коммерческие цели, содержит ненадлежащую рекламу, незаконную политическую рекламу или ссылки на другие сетевые ресурсы, содержащие такую информацию;
  • имеет непристойное содержание, содержит нецензурную лексику и её производные, а также намёки на употребление лексических единиц, подпадающих под это определение;
  • содержит спам, рекламирует распространение спама, сервисы массовой рассылки сообщений и ресурсы для заработка в интернете;
  • рекламирует употребление наркотических/психотропных препаратов, содержит информацию об их изготовлении и употреблении;
  • содержит ссылки на вирусы и вредоносное программное обеспечение;
  • является частью акции, при которой поступает большое количество комментариев с идентичным или схожим содержанием («флешмоб»);
  • автор злоупотребляет написанием большого количества малосодержательных сообщений, или смысл текста трудно либо невозможно уловить («флуд»);
  • автор нарушает сетевой этикет, проявляя формы агрессивного, издевательского и оскорбительного поведения («троллинг»);
  • автор проявляет неуважение к русскому языку, текст написан по-русски с использованием латиницы, целиком или преимущественно набран заглавными буквами или не разбит на предложения.

Пожалуйста, пишите грамотно — комментарии, в которых проявляется пренебрежение правилами и нормами русского языка, могут блокироваться вне зависимости от содержания.

Администрация имеет право без предупреждения заблокировать пользователю доступ к странице в случае систематического нарушения или однократного грубого нарушения участником правил комментирования.

Пользователь может инициировать восстановление своего доступа, написав письмо на адрес электронной почты moderator@rian.ru

В письме должны быть указаны:

  • Тема – восстановление доступа
  • Логин пользователя
  • Объяснения причин действий, которые были нарушением вышеперечисленных правил и повлекли за собой блокировку.

Если модераторы сочтут возможным восстановление доступа, то это будет сделано.

В случае повторного нарушения правил и повторной блокировки доступ пользователю не может быть восстановлен, блокировка в таком случае является полной.

Чтобы связаться с командой модераторов, используйте адрес электронной почты moderator@rian.ru или воспользуйтесь формой обратной связи.

Заявка на размещение пресс-релиза
Компания
Контактное лицо
Контактный телефон или E-mail
Комментарий
Введите код с картинки
Все поля обязательны к заполнению. Услуга предоставляется на коммерческой основе.
Заявка успешно отправлена