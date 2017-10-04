Биохимик о Нобелевской премии по химии: мы сможем больше узнать о клетках

Названы имена лауреатов Нобелевской премии по химии за 2017 год. Биохимик Елена Киселева в эфире радио Sputnik рассказала о значении удостоенных премии разработок.

Нобелевская премия по химии за 2017 год присуждена швейцарцу Жаку Дебуши, американцу Йоахиму Франку и британцу Ричарду Хендерсону, сообщила Королевская шведская академия наук.

Ученые были отмечены за разработку криоэлектронной микроскопии для определения структуры молекул с высоким разрешением в растворе.

В сообщении для прессы отмечается, что метод криоэлектронной микроскопии перевел биохимию в новую эру. Теперь ученые могут заморозить биомолекулы во время движения и визуализировать процессы, которые прежде никогда не могли наблюдать.

Ведущий научный сотрудник сектора структурной биологии клетки Института цитологии и генетики Елена Киселева в эфире радио Sputnik рассказала о значении разработок в сфере криоэлектронной микроскопии.

"Криоэлектронная микроскопия по сравнению с простыми методами фиксации, которые применяются в электронной микроскопии, позволяет в большей степени сохранить нативную структуру клеток и внутриклеточных компонентов, потому что мгновенно замораживает и фиксирует одновременно все тонкие структуры, белки, липиды и все другие компоненты. Но для того, чтобы заморозить, сначала обрабатывают криопротекторами. Либо есть такой метод, когда замораживаются биологические объекты под давлением, происходит мгновенная заморозка, и поэтому криопротекторы можно не использовать. Это очень прогрессивный метод, который используется на протяжении нескольких десятков лет. Но нужно иметь приборы, и, конечно, не просто все это сделать, но сохранность структур очень хорошая. Например, если вы просто фиксируете, то внутриклеточные компоненты могут иметь немножко дефектную форму, а, если вы быстро замораживаете клетку, то, как правило, клетка выглядит более сохранной. В то время как при обычной фиксации, поскольку используется комнатная температура, сохранность гораздо хуже. Поэтому я очень рада, что за такой прогрессивный и перспективный метод, который дал возможность сохранить и увидеть в более нативном состоянии клетку и ее составные компоненты, присудили Нобелевскую премию", – сказала Елена Киселева.

По ее словам, данные, получаемые при помощи электронной микроскопии, особенно важны при изучении различных заболеваний и для создания новых лекарств.

"За последние 10 лет идет всплеск изучения электронно-микроскопических изображений клеток в разных ситуациях, в разных функциональных состояниях. Это имеет отношение и к изучению каких-то новых тонких структур, которые раньше не были видны, динамики этих структур. Особенно важно изучать это для разработки лечения различных заболеваний. Создаются модели заболеваний, нейроэндокринных и других, которые позволяют затем искать лекарства и смотреть действие лекарств на тонкую организацию клеток. Поэтому метод электронной микроскопии имеет очень много приложений в разных сферах биологии. Сейчас это то, без чего любое исследование не может обойтись, потому что электронная микроскопия дает новую, дополнительную информацию, которую молекулярные методы не обеспечивают. А совокупность электронной микроскопии, молекулярной и флуоресцентной микроскопии дает полную информацию о тех процессах, которые происходят внутри клетки и на межклеточном уровне", – пояснила Елена Киселева.

Церемония награждения лауреатов проходит по традиции в Стокгольме 10 декабря, в день кончины основателя премий – шведского предпринимателя и изобретателя Альфреда Нобеля (1833-1896). Сумма каждой премии составит девять миллионов шведских крон (миллион долларов США).

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