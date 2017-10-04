Политолог: боевики ИГ* переводят "работу" в прежний режим

Глава ФСБ Александр Бортников заявил, что ИГ* хочет создать новую всемирную террористическую сеть. Политолог Игорь Шатров в эфире радио Sputnik выразил мнение, что планы боевиков создать "государство" были нарушены, и они переориентируются на партизанскую деятельность.

Международные террористические организации перемещаются в Афганистан, откуда предпринимают попытки совершать атаки и против России, заявил директор Федеральной службы безопасности, председатель Национального антитеррористического комитета генерал армии Александр Бортников.

Об этом он рассказал на XVI совещании руководителей спецслужб, органов безопасности и правоохранительных органов иностранных партнеров ФСБ, которое проходит в Краснодаре 4-5 октября. На совещании собрались представители 116 делегаций из 74 государств, а также международных организаций – ООН, Евросоюза, Региональной антитеррористической структуры ШОС, Антитеррористического центра СНГ.

Бортников отметил, что новые опорные пункты террористических группировок также создаются в Йемене, Центральной Африке и Юго-Восточной Азии.

"Практически потерпев поражение в строительстве халифата на территории Сирии и Ирака, главари ИГ* и других примкнувших к ней международных террористических организаций в качестве глобальной стратегической задачи определили создание новой всемирной террористической сети", – сказал он.

По словам Бортникова, террористы несут чувствительные потери из-за эффективной совместной работы сирийских войск и ВКС. Глава ФСБ отметил и операцию коалиционных сил в Ираке.

Он также рассказал об опасности "автономного джихада".

"Одним из его новых элементов являются призывы бандглаварей к своим приверженцам во многих государствах не выезжать в Сирию и Ирак, а оставаться в местах проживания для нанесения точечных ударов и проведения показательных терактов против мирного населения", – заявил глава ФСБ.

Политолог, заместитель директора Института истории и политики МПГУ Игорь Шатров в эфире радио Sputnik отметил, что террористические группировки типа ИГ* по своей сути являются сетевыми.

"ИГИЛ* и другие подобные террористические организации, по большому счету, всегда представляли собой сетевые террористические структуры, которые, имея некоторые формальные центры, тем не менее, рассеяны по всему миру. Любой человек, исповедующий эту идеологию, мог всегда объявить себя сторонником этой организации и совершать античеловеческие действия. Просто в период, когда на территории Ближнего Востока, прежде всего, Сирии и Ирака террористам удалось захватить конкретные города, промышленные объекты, возникла старая идея, оформившаяся в проект создания некоего халифата, в котором исповедовались бы те нормы и правила, которые его идеологи считают единственно правильными. Это стало возможным после вмешательства на Ближний Восток западных стран и свержения ряда ближневосточных режимов", – сказал Игорь Шатров.

По его мнению, сегодня террористы возвращаются в "прежний режим работы".

"Сейчас удалось нарушить планы террористов (по созданию "государства"). И информация, распространенная ФСБ, говорит о том, что террористы намерены прекратить деятельность по созданию этого формального "государства" – халифата – и перевести работу в прежний режим: то есть террористические акты по всему миру, расширение сетевой инфраструктуры. То есть сейчас происходит такая перегруппировка и переориентация вновь на подпольную, партизанскую террористическую деятельность, чем эти группировки и занимались раньше", – считает политолог.

*Террористическая организация, запрещенная в России

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