Эксперт о ледоколе "Илья Муромец": Россия расширяет присутствие в Арктике

Ледокол "Илья Муромец" выходит на государственные испытания. Подобные корабли особенно нужны в Арктике, учитывая масштабы военного строительства, рассказал в эфире радио Sputnik военный эксперт Дмитрий Литовкин.

Стартуют госиспытания новейшего российского ледокола "Илья Муромец", построенного в интересах Военно-морского флота РФ.

В ходе государственных испытаний будут проверены все характеристики и системы ледокола, в частности, работа радионавигационных и других радиотехнических средств, грузоподъемных устройств, систем жизнеобеспечения, двигательных установок и якорных устройств. Об этом сообщил представитель департамента информации и массовых коммуникаций Минобороны РФ по ВМФ Игорь Дыгало. По его словам, в период с 4 по 7 октября "Илья Муромец" покинет достроечную набережную предприятия "Адмиралтейские верфи" в Санкт-Петербурге.

Корабль относится к классу вспомогательных и будет нести службу в составе Арктической группировки ВМФ. Ожидается, что ледокол передадут военным морякам до конца 2017 года.

Ранее "Илья Муромец" завершил второй этап заводских ходовых испытаний, которые проходили с 25 августа в морских полигонах Финского залива и в акватории города Балтийска. Программа испытаний включала в себя отработку взлета и посадки вертолета на штатную вертолетную площадку ледокола, работу с грузом. Новый дизель-электрический ледокол "Илья Муромец", помимо своей основной функции – проводки кораблей и судов в сплошном ледовом поле толщиной до 0,9 метра – может транспортировать грузы в трюме и в контейнерах на верхней палубе, выполнять гидрографические исследования, а также участвовать в спасательных и в боевых операциях. Кроме экипажа (32 моряка), "Илья Муромец" может взять на борт 50 морских пехотинцев.

Подобные корабли особенно нужны в Арктике, учитывая серьезные масштабы военного строительства, рассказал в эфире радио Sputnik военный эксперт, капитан 3-го ранга запаса Дмитрий Литовкин.

"В настоящее время Россия расширяет свое присутствие в Арктике, и для нас очень важно, чтобы наши корабли присутствовали там круглогодично.

Для этого нужны ледоколы. В настоящее время заказана большая серия ледоколов обычного класса, в том числе Минобороны заказывает свои корабли, которые должны обеспечивать доставку военных грузов на базы, которые создаются на арктическом архипелаге. У нас будут боевые ледоколы – надо понимать, что это корабли разноплановые, которые могут доставлять грузы, проводить корабли по Северному морскому пути, заниматься поисково-спасательными работами, а также наносить удары по береговым объектам, если возникнет такая необходимость", – сказал Дмитрий Литовкин.

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