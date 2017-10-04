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Аналитик: на Украине идет процесс уничтожения пенсионеров

11:4804.10.2017
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© РИА Новости / Джон ТрастПерейти в фотобанкЖенщина идет по железнодорожным путям недалеко от ДебальцевоЖенщина идет по железнодорожным путям недалеко от Дебальцево
© РИА Новости / Джон Траст
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Верховная рада Украины одобрила закон о пенсионной реформе. Аналитик Константин Шуров в эфире радио Sputnik высказал мнение, что реформа не улучшит бедственного положения украинских пенсионеров.

Украинский парламент одобрил закон о пенсионной реформе, который теперь должен подписать президент страны Петр Порошенко.

За закон, необходимый для получения Киевом нового транша кредитования, проголосовали 288 парламентариев при необходимом минимуме в 226 голосов.

Полки с украинской молочной продукцией в одном из львовских магазинов
© РИА Новости / Павел Паламарчук
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Несколько оппозиционных фракций в парламенте страны не стали голосовать за правительственный проект. Оппозиционеры считают, что пенсионная реформа направлена на фактическое увеличение пенсионного возраста и уменьшение коэффициента начисления пенсий.

На Украине на сегодняшний день около 12 миллионов пенсионеров. При этом уже с 1 января власти планируют отказаться от назначения пенсии за выслугу лет для работников образования, здравоохранения, социальной сферы и других категорий. Это приведет к сокращению в перспективе числа пенсионеров.

Закон также предполагает автоматическую индексацию пенсий для защиты от инфляции. Минимальная пенсия на Украине сегодня составляет 1312 гривен (около 49 долларов). Реформа приведет к повышению этой суммы в среднем на 140 гривен или чуть более пяти долларов.

Как ранее заявлял представитель МВФ Уильям Мюррей, одним из ключевых условий для выделения Киеву очередного транша будет проведение пенсионной реформы.  

Политолог, аналитик Константин Шуров в эфире радио Sputnik высказал мнение, что проводимая по требованию Международного валютного фонда пенсионная реформа в итоге будет проводиться на средства самого МВФ: у Украины денег на реформу нет. 

"Официально говорят, что все пенсионеры будут удовлетворены – пенсии всем будут повышены. Но откуда они будут брать эти деньги? Промышленность практически "лежит". Особенно пострадали высокоточные производства с высокой добавленной стоимостью – а именно эти производства являются основными поставщиками денег в пенсионные фонды. Плюс к этому в стране, начиная с 90-х годов, сокращается и количество работоспособного населения в целом. И откуда же в этих условиях возьмут деньги (на пенсии)? Значит, будут брать из тех денег, которые выделит МВФ", – предположил Константин Шуров.  

При этом, по его словам, положения реформы в любом случае не будут означать улучшения бедственного положения пенсионеров – размер пенсий практически остается неизменным. 

"Сегодня средняя пенсия на Украине составляет примерно 1500 гривен (это 55 долларов), те, у кого "высокая" пенсия, могут получать и 2200 гривен (82 доллара). Вот и посчитайте, можно ли прожить на эту сумму. Сегодня люди не могут расплатиться за электроэнергию, не могут оплатить квартплату. По сути дела, нельзя даже сказать, что на Украине пенсионеры еле выживают: там идет просто процесс уничтожения пенсионеров", – считает Константин Шуров.   

У радио Sputnik отличный паблик в Facebook, а для тех, кто предпочитает отечественное, — "ВКонтакте".

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