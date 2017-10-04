Военный политолог: действиям ВКС в Сирии можно только поаплодировать

Бомбардировщик Су-34 ВКС РФ во время нанесения бомбовых авиаударов по объектам ИГ в Сирии

Бомбардировщик Су-34 ВКС РФ во время нанесения бомбовых авиаударов по объектам ИГ в Сирии

Минобороны РФ сообщило о ликвидации командования группировки "Джебхат-ан-Нусра"* в Сирии. Военный политолог Олег Глазунов в эфире радио Sputnik отметил слаженность действий российских ВКС, которые борются с террористами.

Российские ВКС ликвидировали командование группировки "Джебхат-ан-Нусра"* в ходе специальной операции в Сирии, сообщил официальный представитель Минобороны Игорь Конашенков.

По информации нескольких независимых источников, главарь группировки Абу Мухаммед аль-Джуляни лишился руки и находится в критическом состоянии.

Также российская авиация уничтожила 12 полевых командиров "ан-Нусры"*, в том числе ближайшего помощника аль-Джуляни – начальника службы безопасности группировки Ахмада аль-Гизаи.

По словам Конашенкова, решение об ударе было принято после подтверждения по разным каналам прибытия террористов и начала их совещания. В операции участвовали самолеты Су-34 и Су-35.

В конце сентябре в ведомстве сообщали, что продолжавшиеся в последние недели попытки наступления "Джебхат ан-Нусры"* и ИГ* на западе и востоке Сирии завершились провалом. При этом боевики понесли самые серьезные потери за последние месяцы. Только с 19 по 29 сентября подтвержденные потери террористов составили 2359 человек убитыми.

Эксперт ассоциации военных политологов, доцент кафедры политологии и социологии РЭУ им. Плеханова Олег Глазунов в эфире радио Sputnik отметил эффективность и слаженность действий ВКС России в Сирии.

"Так и должны работать Военно-космические силы в привязке с остальными Вооруженными силами. То есть разведка выявляет нахождение штабов противника, а Военно-космические силы наносят удары. Идет война, уничтожаются штабы, чтобы помешать координации действия противника, чтобы не было единого командования. И можно только поаплодировать нашим Военно-космическим силам, поаплодировать такой слаженности действий. Это говорит о том, что наша армия выходит из кризиса 90-х годов, что сегодня она приобрела и военный опыт, и заново формируется уже под 21 век. То есть, по сути, наша армия становится именно армией 21 века", – сказал Олег Глазунов.

*Террористическая организация, запрещенная в России

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