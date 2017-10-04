Эксперт: боевики и США перешли к новой тактике в Сирии

Глава МИД РФ Сергей Лавров обвинил США в "смертельно опасных провокациях" в Сирии. На роль США в данной ситуации указывает изменение тактики боевиков, отметил в эфире радио Sputnik военный эксперт Алексей Леонков.

США и ведомые ими силы устраивают против российских военнослужащих в Сирии смертельно опасные провокации, заявил в интервью газете "Аш-Шарк аль-Аусат" глава МИД РФ Сергей Лавров.

По словам министра, у РФ вызывает озабоченность "тактика полумер", взятая на вооружение США и их союзниками в Сирии.

"Если применять "двойные стандарты", делить террористов на "плохих" и "не очень плохих", загонять в коалицию по политическим мотивам, забыв про необходимость санкции СБ ООН на свою активность, то об эффективности антитеррора говорить сложно. "Исламское государство"* "посыпалось" именно под ударами российских ВКС и под натиском сирийской армии", – сообщил он.

По словам Лаврова, к ведомым США силам в Сирии у российской стороны масса вопросов.

"То якобы нечаянно ударят по сирийским ВС, после чего игиловцы идут в контратаку, то "науськают" других террористов на стратегически важные пункты, где была восстановлена законная власть официального Дамаска, то против наших военнослужащих устроят смертельно опасные провокации. Отмечу и многочисленные "случайные" попадания по гражданским объектам, влекущие гибель сотен мирных жителей", – указал он.

Министр подчеркнул, что с точки зрения международного права коалиция, возглавляемая США в Сирии, незаконна.

"Не буду углубляться в детали, но надо начать с того, что коалиция, с точки зрения сирийцев и международного права, – незваный гость в Сирии. И правительство Сирии проявляет терпение до тех пор, пока действия коалиции направлены на борьбу с террористами на территории этой страны", – отметил он.

Позицию США в этой ситуации прокомментировал в эфире радио Sputnik коммерческий директор журнала "Арсенал Отечества", военный эксперт Алексей Леонков.

"Характер боевых действий в Сирии изменился – и роль США тоже изменилась. Если раньше они были активным игроком на театре военных действий, то сейчас больше выступают в роли критика, который пытается все время чем-то задеть Россию, в чем-то обвинить. Изменился и характер боевых действий ИГ* и "Джебхат ан-Нусры"*. Целью боевиков стали не просто подразделения сирийской армии, а наши военные советники, которые помогают сирийской армии осуществлять боевые операции, которые приводят к успеху", – отметил Алексей Леонков.

По мнению эксперта, изменение тактики боевиков произошло не без влияния США.

"В их рядах стали все чаще наблюдаться специалисты из США – это подтверждают данные разведки. Целью боевиков становятся наши военачальники, и это не что иное, как то самое доказательство взаимодействия США и их ручного инструмента в Сирии – подразделений боевиков. Понятно, что США теряют позиции, что боевики терпят поражения, и поэтому они перешли к той тактике, которую применяли раньше и в других районах, где руководили террористами – вспоминаются Афганистан, Чечня", – сказал Алексей Леонков.

*Запрещенные в России террористические организации.

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