Эксперт о ситуации с дипобъектами РФ в США: расчет Вашингтона не оправдался

Посольство РФ опубликовало фото и видео вторжения властей США в российское генконсульство в Сан-Франциско. Американцы продемонстрировали обычное хамство, такое мнение в эфире радио Sputnik выразил политолог, профессор Александр Гусев.

Посольство России в Вашингтоне во вторник ответило на комментарий официального представителя госдепартамента Хезер Науэрт о том, что власти США не взламывали замки в российском генеральном консульстве в Сан-Франциско.

"К вопросу о том, где и когда они не взламывали замки, а просто прошлись и осмотрелись", – говорится в сообщении посольства, размещенном в Twitter.

Запись снабжена фотографией здания консульства, в нескольких окнах которого горит свет. Подпись на фото гласит: "Вторжение. Сан-Франциско, 2 октября 2017 года".

Также посольство разместило многочасовое видео, https://storify.com/RusEmbUSA/invasion

которое показывает, что представители властей США находились в консульской резиденции всю ночь. Там же можно увидеть, как человек что-то делает с замком на главных воротах. Все это происходит в присутствии двух сотрудников службы дипломатической безопасности госдепартамента США, которые охраняют ворота. При этом на территорию постоянно входят какие-то люди.

Науэрт на брифинге ранее во вторник заявила, что причина проникновения сотрудников госдепартамента США в здание генконсульства России в Сан-Франциско заключалась в том, что время, отведенное для россиян, проживавших там, закончилось. Она также отметила, что "никаких замков не ломали".

Ситуацию в эфире радио Sputnik прокомментировал директор Института стратегического планирования, доктор политических наук, профессор Александр Гусев.

"Это хамство: взломали замок, ходят, светят фонариками, изучают углы… Ничего, кроме негативного отношения к этим действиям, с нашей стороны быть не может. Ситуация, которая складывается в американо-российских отношениях, заставляет нас предпринимать целый ряд ответных шагов. Не "подставлять щеку", а "бить в глаз". Для США важна сейчас провокационная деятельность в отношении нашей страны. Они, наверное, ждали, что мы отложим вручение верительных грамот (которое уже состоялось во вторник), наверное, готовы были к тому, что президент РФ скажет определенные нелицеприятные слова в отношении США на столь торжественном мероприятии. Но ничего такого не произошло. Это не значит, что мы "проглотили" эту пилюлю. Мы ответим, но исходя из собственных интересов и, может быть, ассиметрично. Расчет на то, чтобы вывести наших руководителей из равновесия, не оправдался", – сказал Александр Гусев.

Он добавил, что следование такой политике может завести американское руководство в тупик.

"Российско-американские отношения пребывают на достаточно низкой точке взаимодействия. Но зачем "бодаться", вскрывать замки в генконсульстве, арестовывать нашу дипсобственность? Это не делает чести американцам. Мы их не провоцируем, не совершаем первыми недружественных действий. Однако новая администрация пошла по проторенной дорожке, которую проложил бывший президент Барак Обама. К большому сожалению, Дональд Трамп бежит по этой же дорожке. Но она может завести в тупик. И, в лучшем случае, он разобьет себе лоб о стену. Поэтому нужно с нее свернуть", – считает Александр Гусев.

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