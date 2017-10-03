Эксперт: террористы ИГ* - на пороге краха своего "государства"

Террористы ИГ* распространили видео с якобы захваченными ими в Сирии двумя российскими солдатами. Боевики пытаются поднять свой боевой дух после целой серии неудач. Такое мнение в эфире радио Sputnik высказал эксперт Борис Рожин.

Никаких инцидентов, связанных с захватом в плен или потерями российских военнослужащих в провинции Дейр-эз-Зор или в других районах Сирии, не было, сообщили в Минобороны России.

Так в военном ведомстве прокомментировали распространенное террористами ИГ* видео с якобы захваченными ими двумя российскими солдатами.

"Все военнослужащие Вооруженных сил Российской Федерации, находящиеся в Сирийской Арабской Республике, выполняют поставленные задачи по предназначению", — сказали в министерстве.

На прошлой неделе Минобороны уже опровергало заявление террористов, которые утверждали, что якобы взяли в плен двух россиян в районе населенного пункта Эш-Шула.

Ранее в Минобороны сообщили, что ВКС России за последние двое суток уничтожили в Сирии 304 боевика ИГ*, включая семь полевых командиров. Авиация так же ликвидировала центр сбора и подготовки иностранных наемников.

В эфире радио Sputnik эксперт Центра военно-политической журналистики Борис Рожин высказал мнение, что террористы ИГ*, терпя поражение, пытаются поднять свой боевой дух.

"В первую очередь, подобное видео делается для поднятия собственного боевого духа. Оперативные успехи их не радуют. Террористы ИГ* стоят на пороге краха своего "государства", им нужны хоть какие-то успехи, которыми они могли бы оттянуть неизбежный конец своего существования", — сказал Борис Рожин.



*Террористическая организация, запрещенная в РФ.

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