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Экономист: Россия – третий крупнейший инвестор в Украину? Да нет, первый

19:0003.10.2017
(обновлено: 19:02 03.10.2017)
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© РИА Новости / Стрингер
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Россия попала в тройку крупнейших стран-инвесторов Украины, следует из данных украинского Госстата. Эти данные в эфире радио Sputnik прокомментировал проректор Финансового университета при Правительстве РФ Алексей Зубец.

Россия вошла в тройку крупнейших инвесторов в экономику Украины, следует из данных, опубликованных на сайте государственной службы статистики Украины.

Кукуруза. Архивное фото
© РИА Новости / Виталий Аньков
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Как сообщает Госстат, к 1 июля 2017 года объем прямых инвестиций в украинскую экономику достиг 38,9 млрд долларов. При этом лидером по объему инвестиций оказался Кипр, вложивший в Украину 9,9 млрд долларов (25,5% от всех инвестиций), второе место заняли Нидерланды (6,3 млрд долларов, 16,2%), а третье место – Россия с 4,4 млрд долларов (11,4%).

В десятку также попали Великобритания, ФРГ, Виргинские острова, Швейцария, Франция, Австрия и Люксембург.

Проректор Финансового университета при Правительстве РФ Алексей Зубец в эфире радио Sputnik разъяснил, что российские инвестиции – это деньги, которые крупные российские банки отправляли на Украину для поддержки своих "дочек". 

"После известных событий в 2014 году произошла довольно резкая девальвация гривны и, соответственно, гривневые обязательства в валюте резко обесценились. Для того чтобы поддержать капитализацию собственных банков и покрыть валютный риск, возникший в балансе, российским компаниям пришлось направлять своим "дочкам" довольно крупные финансовые ресурсы. Собственно, это и составляло основную массу инвестиций России в Украину. Теперь же, в связи с тем, что против российских банков на Украине введены ограничительные меры, Россия сократила свои вливания в дочерние банковские структуры, и с первого места съехала на третье. Но на самом деле это не третье место, а первое. Потому что Кипр и Нидерланды – это офшоры, через которые украинский бизнес, местные олигархи вкладывают и возвращают деньги, вывезенные из Украины. Схема понятная и простая. И если откинуть Кипр и Нидерланды, по факту украинские инвестиции самих себя, то получим, что Россия остается номером один по инвестициям в украинскую экономику", –  сказал Алексей Зубец.

Эксперт не согласен с мнением, что Россия делает это себе в убыток.

"Я не считаю, что нас там не любят, и у нас там нет будущего. Соцопросы, которые проводились на Украине в последнее время, показывают, что отношение украинцев к россиянам резко улучшилось; людей, которые положительно относятся к России, чуть меньше половины. Это говорит о том, что населению стало понятно, что украинский эксперимент провалился, и ничего хорошего там не будет, и, соответственно, из этого надо как-то выбираться. Кто их может вытащить из этой трясины? Россия", – убежден эксперт.

Вместе с тем, по его словам, российскому бизнесу пока не время возвращаться на Украину.

"При нынешней власти, которая сделала ставку на войну, российскому бизнесу там делать нечего. Как только эта власть сменится, и новая власть начнет искать пути стабилизации и спасения экономики страны и обратиться за помощью к России, вот тогда можно будет возвращаться. Сейчас еще пока рано", – заключил Алексей Зубец. 

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