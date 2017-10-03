Политолог: уже всем очевидно, что случилось под Винницей на самом деле

Генпрокурор Украины Юрий Луценко признал, что пожар на военном складе под Винницей мог стать результатом служебной халатности. Политолог Олег Онопко в эфире радио Sputnik назвал случившееся "внутренней диверсией".

Генеральный прокурор Украины Юрий Луценко считает, что пожар на складе с боеприпасами в Винницкой области мог произойти в результате служебной халатности.

"Уже сегодня установлено, что режим массово нарушался с согласия, а также по приказу руководителя этой базы. Поэтому в ближайшие дни мы будем выполнять определенные процессуальные действия и вручать подозрения тем, кто, вероятно, причастен к служебной халатности, которая привела к этой диверсии", – цитирует слова Луценко украинское агентство УНН.

Ранее Луценко заявлял о "диверсии со стороны РФ".

Неделю назад, 26 сентября, на складах в Калиновке Винницкой области взорвались боеприпасы, начался пожар. Из окрестных сел были эвакуированы более 30 тысяч человек, пострадали двое. СМИ сообщали, что на складе хранятся ракеты к системам залпового огня "Смерч", "Ураган" и "Град". Вечером 27 сентября пожар локализовали. Возбуждено уголовное дело по статье "диверсия". Ранее главный военный прокурор Анатолий Матиос заявил, что два офицера одной из воинских частей Украины отстранены от службы, так как охраняли склад с ракетами к тактическому комплексу "Точка-У" в состоянии "полного алкогольного опьянения".

Политолог Олег Онопко в эфире радио Sputnik отметил, что украинские власти выдают множество противоречивых версий случившегося.

"Отказались от версии "российского следа", но не отказались от версии диверсии, заявления звучат очень противоречивые. Но уже всем на Украине и за ее пределами стало очевидно, что случившееся в Калиновке – это очередной "денежный" взрыв боеприпасов. Ранее чуть ли не каждое лето взрывались артиллерийские склады в Новобогдановке, а потом странным образом украинские боеприпасы находили в разных горячих точках мира. Поэтому нынешний пожар – это, скорее всего, внутренняя диверсия с целью списать с учета боеприпасы, проданные, возможно, националистическим подразделениям, а возможно – и за пределы Украины", – сказал Олег Онопко.

По его мнению, Украина доказала, что не в состоянии обеспечить надлежащий контроль хранения оружия.

"Что касается адекватности украинской государственной политики в сфере контроля над вооружениями, то уже всем – и в Европейском союзе, и в НАТО, и в Соединенных Штатах – стало ясно, что Украина не может контролировать, обеспечить безопасное хранение и использование вооружения и боеприпасов. Это предмет для забот, в первую очередь, зарубежных советников, которые инструктируют украинцев даже по этим, казалось бы, очевидным вещам", – отметил политолог.

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