Американист: все послы США в России наступали на горло собственной песне

Владимир Путин и чрезвычайный и полномочный посол США Джон Мид Хантсман на церемонии вручения верительных грамот послов иностранных государств в Александровском зале в Кремле. 3 октября 2017

Владимир Путин и чрезвычайный и полномочный посол США Джон Мид Хантсман на церемонии вручения верительных грамот послов иностранных государств в Александровском зале в Кремле. 3 октября 2017

Новый посол США в РФ Джон Хантсман вручил российскому президенту Владимиру Путину верительные грамоты. Американист Дмитрий Михеев в эфире радио Sputnik выразил мнение, что новый американский посол будет следовать политике, намеченной в Белом доме.

Новый американский посол в России Джон Хантсман вручил президенту РФ Владимиру Путину верительные грамоты.

Хантсман в числе двадцати новых глав диппредставительств принял участие в церемонии, которая прошла в Александровском зале Большого Кремлевского дворца. Он стал одним из последних, кто передал Путину документы.

"Чрезвычайный и полномочный посол Соединенных Штатов Америки в Российской Федерации Джон Мид Хантсман", – объявил диктор.

Затем российский лидер и Хантсман пожали друг другу руки и повернулись к остальным дипломатам.

Новый посол заявил, что намерен работать для восстановления доверия между Москвой и Вашингтоном и укрепления двусторонних отношений.

Хантсман сменил Джона Теффта, который возглавлял посольство США в России с 2014 года.

Американист Дмитрий Михеев в эфире радио Sputnik отметил, что внешнюю политику США формирует американский президент, а не госсекретарь или посол в той или иной стране.

"Посол США в какой-либо стране не является автором политики по отношению к данной стране. И даже министр иностранных дел, в данном случае (Рекс) Тиллерсон, не формулирует политику в отношении, в частности, России. В американской истории так сложилось, что политику формулирует президент, а конгресс ее финансирует. Поэтому дискуссии о том, какое личное влияние на политику в отношении России может оказать новый посол Хантсман, являются немного искаженным вопросом: он будет выполнять ту политику, которую наметит и сформулирует ему президент", – сказал Дмитрий Михеев.

По его словам, предыдущим послам США в РФ приходилось следовать указаниям американских лидеров вне зависимости от личного отношения к России. И Хантсман в данном случае не станет исключением.

"Все послы США отличались своим отношением к России – некоторые были очень расположены, некоторые были очень враждебны. Но это не оказывало никакого воздействия, они все наступали на горло собственной песне и собственному отношению к России. Это видно из того, что когда они уходят в отставку, они часто меняют свое отношение к нашей стране. Так что никаких иллюзий, что человек типа Хантсмана может повлиять, изменить политику в отношении России, не должно быть. Он будет делать то, что ему скажут", – заключил американист.

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