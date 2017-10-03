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Эксперт: Саакашвили дал "громкую пощечину" Порошенко

16:5303.10.2017
(обновлено: 16:55 03.10.2017)
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© Фото : Odessa1.comЭкс-губернатор Одесской области и бывший президент Грузии Михаил Саакашвили на митинге в Одессе. 30 сентября 2017Экс-губернатор Одесской области и бывший президент Грузии Михаил Саакашвили на митинге в Одессе. 30 сентября 2017
© Фото : Odessa1.com
Экс-президент Грузии Михаил Саакашвили подал прошение о предоставлении ему политического убежища на Украине. Эксперт Эдуард Попов в эфире радио Sputnik назвал происходящее информационной атакой Саакашвили на украинские власти.

Экс-президент Грузии и бывший губернатор Одесской области Михаил Саакашвили подал прошение о предоставлении ему дополнительной защиты на Украине. Об этом агентству "Украинские новости" сообщил его адвокат Маркиян Галабала.

Михаил Саакашвили отвечает на вопросы журналистов в зале Мостиского районного суда Львовской области. 18 сентября 2017
© РИА Новости / Стрингер
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Мнение: США через Саакашвили пытаются сделать Порошенко "внушение"

"Обращение о предоставлении гражданину дополнительной защиты и политического убежища – это, по сути, одно и то же. Просто в быту чаще используют понятие "политическое убежище"", – сказал юрист.

По его словам, Государственная миграционная служба Украины пока не ответила на прошение Саакашвили, хотя должна была это сделать в течение суток. 

Как уточняют "Украинские новости", после подачи Михаилом Саакашвили прошения о дополнительной защите украинские власти по закону не могут его депортировать. 

Ведущий научный сотрудник Института русского зарубежья Эдуард Попов в эфире радио Sputnik высказал мнение, что речь идет о планомерной информационной атаке Саакашвили на своих бывших союзников в украинской власти.

"Это свидетельствует о том, что Саакашвили находится в состоянии атакующем, нападающем, а украинская власть, которая лишила его гражданства, находится в состоянии обороняющейся стороны. И, на мой взгляд, этот шаг Саакашвили (прошение о предоставлении ему дополнительной защиты) говорит о двух вещах. Во-первых, он уверенно атакует в информационном плане: теперь эта новость будет вовсю муссироваться на Украине, и украинской власти придется придумывать какие-то объяснения – или оправдываться за то, что этот статус ему не будет предоставлен, или, напротив, объяснять ему предоставление этого статуса. Во-вторых, уже стало широко известно особое отношение к Саакашвили во Львовской области, где его приютили, где он беседовал с мэром (Львова Андреем) Садовым, лидером партии "Самопомощь". Поэтому вполне вероятно, что Саакашвили получит то, о чем просит, и тогда на Украине начнется "война" различных инстанций, "война судов". Это тоже на руку Саакашвили, и не на руку (президенту Украины Петру) Порошенко", – считает Эдуард Попов.  

По его словам, своими действиями Саакашвили демонстрирует обществу слабость нынешней украинской власти.  

"Саакашвили просто открыто издевается над киевской властью, а Порошенко вынужден опять оправдываться. В результате все на Украине понимают, что затянувшаяся эпопея с лишением или нелишением Саакашвили украинского гражданства свидетельствует о слабости этой власти, о параличе власти. Потому что Порошенко ничего не может сделать с человеком, который даже открыто нарушает закон. Я имею в виду переход Саакашвили через польско-украинскую границу и все, что за этим последовало. Это, конечно, очередная громкая пощечина президенту Порошенко", – заключил Эдуард Попов.

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