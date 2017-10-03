Востоковед: запуганные ИГ* люди должны знать – армия Сирии пришла навсегда

Семья во время обеда в своем доме в Дейр-эз-Зоре

Семья во время обеда в своем доме в Дейр-эз-Зоре

В Минобороны рассказали о новых успехах ВКС РФ в Сирии. В эфире радио Sputnik востоковед Юрий Зинин отметил, что по завершению военных действий сирийским властям предстоит большая работа с местным населением.

Российская авиация за последние двое суток уничтожила в Сирии на восточном берегу Евфрата семь полевых командиров боевиков ИГ*, сообщил официальный представитель Минобороны генерал-майор Игорь Конашенков.

Среди них – выходец из Казахстана Абу Ислям аль-Казаки, который координировал действия штурмовых формирований экстремистов в долине Евфрата. Общие потери боевиков составили 304 человека убитыми и более 170 ранеными.

Также авиация ликвидировала центр сбора и подготовки иностранных наемников, три командных и девять опорных пунктов террористов, восемь танков, три артиллерийские установки, 17 внедорожников с крупнокалиберным вооружением (зенитными установками ЗУ-23, безоткатными орудиями Б-10, пулеметами ДШК), четыре склада боеприпасов.

По словам Конашенкова, эффективные удары авиации позволили сирийской армии продолжить освобождение от боевиков территории вдоль Евфрата.

В эфире радио Sputnik ведущий научный сотрудник МГИМО, востоковед Юрий Зинин отметил, что по завершению военных действий сирийским властям предстоит большая работа с местным населением, запуганным террористами.

"Сейчас предстоит, конечно, очень большая работа политического плана. Во-первых, для того, чтобы удержать порядок, не допустить возврата мелких подразделений боевиков, а во-вторых, чтобы вести мобилизационную работу с местным населением – показать, что сирийские Вооруженные силы при поддержке российских ВКС пришли навсегда, и население должно им полностью доверять. Дело в том, что игиловцы*, контролировавшие огромные территории, запугивали местное население. И было трудно узнать реальное положение дел на месте, поскольку люди, гражданское население очень боялись репрессий. Тем более что в основном там осталась женская часть, а это еще тяжелее, поскольку затрагивает честь, достоинство людей – ведь там свои обычаи и традиции. Террористы все это хитро обыгрывают. Так что стоит большая политическая задача. Плюс переговорный процесс должен идти, как я полагаю, с не меньшей активностью", – сказал Юрий Зинин.

*Террористическая организация, запрещенная в России.