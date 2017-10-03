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Астрофизик: лауреаты "Нобелевки" по физике приоткрыли еще одну тайну мира

15:0703.10.2017
(обновлено: 15:08 03.10.2017)
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© AFP 2017 / Jonathan NackstrandОбъявление лауреатов Нобелевской премии по физике в Стокгольме, Швеция. 4 октября 2016Объявление лауреатов Нобелевской премии по физике в Стокгольме, Швеция. 4 октября 2016
© AFP 2017 / Jonathan Nackstrand
Объявлены лауреаты Нобелевской премии по физике. Премия присуждена американским исследователям за изучение гравитационных волн. Астрофизик Анатолий Засов в эфире радио Sputnik отметил, что речь в данном открытии идет об абсолютно новых вещах.

Нобелевская премия по физике за 2017 год присуждена американским исследователям Кипу Торну, Райнеру Вайссу и Гарри Бэрришу, сообщил Нобелевский комитет Королевской шведской академии наук.

Объявление лауреатов Нобелевской премии по физиологии или медицине за 2017 год в Стокгольме, Швеция. 2 октября 2017
© AFP 2017 / Jonathan Nackstrand
Ученый: нобелевские лауреаты по медицине сделали очень важное открытие
Ученые стали основателями лазерно-интерферометрической гравитационно-волновой обсерватории LIGO, что помогло экспериментально обнаружить гравитационные волны.

Детектор LIGO был построен в 2002 году по проектам, разработанным Торном, Вайссом и Рональдом Древером. Поначалу LIGO не удалось обнаружить "эйнштейновские" колебания пространства-времени, после чего детектор отключили. Ученые потратили четыре года на его обновление.

Эти усилия оправдались – в сентябре 2015 года исследователи зафиксировали всплеск гравитационных волн, порожденных сливающимися черными дырами общей массой в 53 Солнца.

В прошлом году Торн и Вайсс также считались одними из главных претендентов на Нобелевскую премию, однако в дело вмешалась бюрократия. Ученые заявили об открытии слишком поздно, в феврале 2016 года, а Нобелевский комитет, в свою очередь, принимает заявки только до 31 января.

Астрофизик, доктор физико-математических наук Анатолий Засов в эфире радио Sputnik отметил, что в данном исследовании принимали участие ученые из разных стран, в том числе из России, и речь здесь идет об абсолютно новых вещах.

"Вообще речь идет о работе, в которой принимал участие коллектив из ученых разных стран, при этом не малый вклад внесли и россияне, которые работали вместе с американцами и сыграли свою роль. Но, безусловно, основная заслуга здесь принадлежит американским исследователям. В целом пока открытие гравитационных волн практического применения не имеет. Хотя, возможно, оно будет иметь значение в каком-то далеком будущем. Речь идет об абсолютно новых вещах – излучении, которое меняет свойства пространства и времени", – сказал Анатолий Засов.

По его словам, важность этого исследования неоспорима.

"Гравитационные волны возникают там, где у нас есть ускоренное движение массивных тел – например, нейтронных звезд и черных дыр. Долгое время шло обсуждение, где скорее будут обнаружены эти гравитационные волны. Косвенным образом их существование было уже подтверждено при открытии двух нейтронных дыр, одна из которых является пульсаром. Но это было косвенное свидетельство существования таких волн. А вот сейчас благодаря установкам LIGO был открыт новый канал информации, мы смогли увидеть и понять то, что происходит за миллиарды световых лет от нас. А самое главное – подтверждены наши представления о гравитации… В любом случае это открытие получило заслуженную награду. Благодаря этому исследованию приоткрывается еще одна тайна мира. Это очень важное достижение не только для астрофизики, но и физики вообще", – отметил Анатолий Засов.

Церемония награждения лауреатов проходит по традиции в Стокгольме 10 декабря в день кончины основателя Нобелевских премий – шведского предпринимателя и изобретателя Альфреда Нобеля (1833-1896).

Сумма каждой премии составит девять миллионов шведских крон (миллион долларов США).

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