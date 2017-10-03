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Ветеран "Альфы": при поисках Boeing MH370 происходили странные вещи

14:5503.10.2017
(обновлено: 14:58 03.10.2017)
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© AP Photo / ATSBОбломок самолета в лаборатории управления транспортной безопасности Австралии (ATSB)Обломок самолета в лаборатории управления транспортной безопасности Австралии (ATSB)
© AP Photo / ATSB
Австралийские эксперты назвали "непостижимым" тот факт, что пропавший в 2014 году малайзийский Boeing рейса Куала-Лумпур – Пекин так и не удалось найти. Ситуацию в эфире радио Sputnik прокомментировал ветеран группы антитеррора "Альфа" Андрей Попов.

Малайзийский Boeing, пропавший в марте 2014 года и, предположительно, потерпевший катастрофу в Индийском океане, не удалось обнаружить после трех лет поисков, тем не менее, теперь можно установить его местонахождение с более высокой точностью, сообщило в итоговом докладе Бюро по безопасности на транспорте Австралии (ATSB). 

Фотографии пропавших пассажиров рейса 370 компании Malaysia Airlines
© AP Photo / Lai Seng Sin
Авиаэксперт об "обломке" МН370: обращает на себя внимание ряд деталей
Boeing 777-200 авиакомпании Malaysia Airlines, совершавший рейс MH370 из Куала-Лумпура в Пекин с 227 пассажирами и 12 членами экипажа, включая туриста из России, пропал с экранов радаров в ночь на 8 марта 2014 года. Предполагается, что самолет потерпел катастрофу в южной части Индийского океана. Но поисковая операция не смогла установить место крушения, а в январе нынешнего года представители Австралии, Малайзии и Китая договорились приостановить ее. 

В августе стало известно, что австралийские специалисты определили в Индийском океане новый район для поисков.

"Мы глубоко сожалеем, что у нас не получилось обнаружить ни самолет, ни 239 пропавших человек на борту", – говорится в докладе бюро. 

По его данным, до января было исследовано более 120 тысяч квадратных километров морского дна. Специалистам удалось определить зону в 25 тысяч квадратных километров, где наиболее вероятно нахождение обломков лайнера. То, что его местонахождение до сих пор неизвестно, бюро называет "непостижимым".

Правительство Малайзии со своей стороны не прекращает расследование.  

Ситуацию в эфире радио Sputnik прокомментировал член ассоциации группы антитеррора "Альфа", подполковник запаса Андрей Попов.  

 "Первое, что бросилось в глаза, когда произошли эти трагические события, и не было еще никакой информации – это что очень большой интерес к этому происшествию проявили американские власти. В частности, в комиссию (по расследованию) сразу были включены сотрудники ФБР. А сотрудники ФБР, как правило, появляются там, где есть интерес к получению информации, либо, наоборот, нужно скрыть некую информацию", – сказал Андрей Попов. 

Он напомнил, что высказывались различные версии, связанные с рейсом MH370.

"Одна из версий – что у американских спецслужб имелась информация, что данный Boeing захвачен террористами и, возможно, будет направлен то ли в сторону США, то ли в сторону американских военных баз, которых в регионе предостаточно. Соответственно, согласно этой версии, было принято решение о ликвидации самолета. Такое решение не является уникальным, как бы жестоко это ни звучало. Похожая ситуация была во время террористического акта на Олимпиаде в Мюнхене в 1972 году. Там тогда чуть не сбили самолет, который летел в сторону города и не отвечал на запросы диспетчера. Впоследствии выяснилось, что это была недоработка технических служб. А тогда этого еще не знали, и были подняты истребители, готовые атаковать и сбить самолет. Возможно, в данном случае было принято сходное решение. Конечно, обнародование таких данных спецслужбам США не нужно. Поэтому во все комиссии были направлены американские специалисты, которые делали все, чтобы скрыть истинные причины (катастрофы). Это, конечно, только наше предположение", – уточнил Андрей Попов. 

По его мнению, в ходе поисковой операции были отмечены некоторые явные странности.

"Когда нашли один из обломков, принадлежащий, судя по номеру, этому самолету, то в данном квадрате поиски велись чуть больше недели – а в других квадратах, которым, по логике, нужно было уделять чуть меньше внимания, поиски велись несколько месяцев. Непонятно, почему приоритет был отдан тем местам поиска, где в итоге ничего не нашли. Все это очень странно. Не объяснили внятно и то, как и почему Boeing сменил курс", – отметил эксперт. 

У радио Sputnik отличный паблик в Facebook, а для тех, кто предпочитает отечественное, — "ВКонтакте".

Есть еще Twitter, где все кратко, но емко. И конечно, вас увлечет канал радио Sputnik в Telegram. Обещаем!

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