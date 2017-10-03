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Политолог о канадском "акте Магнитского": Оттава – "клиент" США

14:2303.10.2017
(обновлено: 14:28 03.10.2017)
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© Fotolia / Natalia PushchinaЗдание парламента в КанадеЗдание парламента в Канаде
© Fotolia / Natalia Pushchina
Москва не оставит без ответа принятие Канадой "акта Магнитского", заявили в посольстве РФ и Совфеде. Политолог Алексей Зудин в эфире радио Sputnik отметил, что Оттава, принимая свою версию скандального закона, руководствуется сразу несколькими соображениями.

Посольство России в Канаде заявило, что рассмотрение парламентом так называемого "акта Магнитского" не останется без ответа, говорится в сообщении, поступившем в распоряжение РИА Новости.

"Последнее решение парламента Канады, которое прикрывается защитой прав человека и антикоррупционными мерами, – заслуживающий сожаления, создающий конфронтацию акт открытого вмешательства во внутренние дела России", – говорится в заявлении.

Здание парламента Канады в Оттаве
© AFP 2017 / Geoff Robins
Политолог: канадский "акт Магнитского" – новый нюанс русофобской истерии
Как сообщали СМИ, парламент Канады в понедельник, 2 октября, отложил на день принятие "закона имени Магнитского". В мае министр иностранных дел Канады Христя Фриланд заявила, что правительство поддерживает введение санкций против официальных лиц из России и других стран на основании закона, подобного "акту Магнитского" в США. Документ позволит конфисковать активы и имущество иностранных граждан, причастных, по мнению Оттавы, к нарушению прав человека. 

Ранее МИД России заявил, что одобрение парламентом Канады местной версии "акта Магнитского" нанесет ощутимый ущерб отношениям с Москвой.

Глава временной комиссии Совета Федерации по защите госсуверенитета России Андрей Климов заявил, что возможное принятие Канадой "акта Магнитского" будет являться явным недружественным шагом и вмешательством во внутренние дела России.

"Это явно недружественный шаг, а такие недружественные акты не должны оставаться без ответа, незамеченными. Дело в принципе, никто не имеет права вмешиваться в наши внутренние дела", – сказал он.

В эфире радио Sputnik политолог, член экспертного совета Института социально-экономических и политических исследований Алексей Зудин высказал мнение, что в Канаде, собираясь принять свой "акт Магнитского", руководствуются сразу несколькими соображениями.

"Канада – один из наиболее верных союзников США, если не сказать – клиентов. Приняв свою версию "акта Магнитского", Канада последует в фарватере Вашингтона. Кроме того, в Канаде – очень крупная украинская диаспора. Поэтому, наряду с внешнеполитической зависимостью от США и резко сниженной субъектностью, не исключены и электоральные внутриполитические соображения канадского правительства. Принимая решение о своем "акте Магнитского", расчет там делают на то, что украинская диаспора поддержит нынешнюю власть на следующих выборах", – сказал Алексей Зудин. 

Сотрудник крупного инвестиционного фонда Hermitage Capital Management Сергей Магнитский, которого в России обвиняли в налоговых махинациях, скончался в СИЗО "Матросская тишина" в ноябре 2009 года. Его смерть вызвала широкий общественный резонанс как в России, так и за рубежом.

США в декабре 2012 года приняли "акт Магнитского" о санкциях в отношении россиян, причастных, по мнению американских властей, к нарушениям прав человека. Москва неоднократно заявляла о недопустимости политизации "дела Магнитского".

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