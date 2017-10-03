Военный эксперт: ВКС в Сирии ведут борьбу с ИГ* "без пауз и кривотолков"

ВКС за последние двое суток уничтожили в Сирии 304 боевика ИГ*, включая семь полевых командиров. Ликвидирован центр подготовки иностранных наемников. Военный эксперт Виктор Литовкин в эфире радио Sputnik отметил высокую эффективность работы наших военных.

Российская авиация за последние двое суток уничтожила в Сирии на восточном берегу Евфрата семь полевых командиров боевиков ИГ*, сообщил официальный представитель Минобороны генерал-майор Игорь Конашенков.

Среди них – выходец из Казахстана Абу Ислям аль-Казаки, который координировал действия штурмовых формирований экстремистов в долине Евфрата. Общие потери боевиков составили 304 человека убитыми и более 170 ранеными.

Также авиация ликвидировала центр сбора и подготовки иностранных наемников, три командных и девять опорных пунктов террористов, восемь танков, три артиллерийские установки, 17 внедорожников с крупнокалиберным вооружением (зенитными установками ЗУ-23, безоткатными орудиями Б-10, пулеметами ДШК), четыре склада боеприпасов.

По словам Конашенкова, эффективные удары авиации позволили сирийской армии продолжить освобождение от боевиков территории вдоль Евфрата.

Военный эксперт, полковник в отставке Виктор Литовкин в эфире радио Sputnik отметил очередной успех российских ВКС. Однако, подчеркнул он, на этом борьба с ИГ* не заканчивается.

"Это, безусловно, большой успех, так как говорит о том, что наша разведка в Сирии получает очень высокоточную, правдивую информацию. И мы сегодня полностью владеем ситуацией в Сирии, мы знаем, где кто находится, и можем наносить высокоточные удары. Недавно мы уничтожили сразу пять командиров ИГИЛ*, сейчас семь командиров. Хотя, конечно, командиры у ИГИЛ* – это как головы у Змей Горыныча: отрубишь одну – вырастают две. И пока говорить о том, что удалось полностью обезглавить террористов, еще рано", – сказал Виктор Литовкин в эфире радио Sputnik.

Военный эксперт сравнил также действия российской и американской авиации в борьбе с террористами в Сирии.

"Наша авиация работает намного эффективнее, чем американская. У нас в Сирии гораздо меньше самолетов, чем у США, но мы уничтожили более 96 тысяч объектов боевиков, а американцы в разы меньше. Американская армия не столько воюет с игиловцами*, сколько подталкивает игиловцев* к борьбе с законным сирийским правительством и законной правительственной армией. Потому что США не оставили задачу свержения правительства Башара Асада. И поэтому они, мягко говоря, щадят игиловцев* и наносят удары по второстепенным объектам", – отметил Виктор Литовкин.

При этом основные объекты террористов, по словам военного эксперта, остаются вне досягаемости американской армии.

"И мы зачищаем эти объекты – пункты управления, склады с боеприпасами, системы разведки, нефтеперерабатывающие станции и много чего другого. То есть если делать такое грубое сравнение, то оно, конечно, в нашу пользу. Кроме того, надо понимать, что мы по-настоящему боремся с игиловцами* без всяких пауз, кривотолков и изменений. А Соединенные Штаты этого не делают и не собираются этого делать. Потому что у них совсем другая принципиальная задача", – заключил военный эксперт.

*Террористическая организация, запрещенная в России.

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