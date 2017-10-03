Мнение: власти США в отношении дипсобственности РФ вели себя как грабители

Москва выражает протест в связи с действиями властей США по захвату российских дипобъектов в Сан-Франциско, заявили в МИД. Политолог, американист Михаил Синельников-Оришак в эфире радио Sputnik отметил, что США в этом вопросе допустили грубейшее нарушение.

МИД России выразил протест в связи с захватом дипобъектов в США и назвал действия американских властей грубейшим нарушением норм международного права.

"Заявляем решительный протест против очередной враждебной акции США. Резервируем за собой право на ответ. Краеугольным для дипломатии всегда был и есть принцип взаимности. Соответственно понимаем так, что американцы, врываясь в наши загранучреждения, фактически согласились с возможностью аналогичного обхождения со своими представительствами в России", – говорится в сообщении на сайте МИД.

Ранее российское ведомство сообщило о незаконном проникновении на территорию закрытого консульства в Сан-Франциско. Госдепартамент США подтвердил информацию об "обходе" закрытого по требованию американской стороны дипобъекта после того, как его покинули все российские дипломаты.

В министерстве назвали действия американских властей произволом, так как Россия не давала согласие на снятие с дипломатической и консульской собственности иммунитета и не разрешала вторгаться на ее объекты.

Политолог, американист Михаил Синельников-Оришак в эфире радио Sputnik высказал мнение, что у Москвы определенно есть право на ответ. Действия властей США похожи на действия грабителей, считает он.

"Эта ситуация стала возможна потому, что США нарушают нормы международного права. Представьте, что в ваш дом врываются грабители. Здесь то же самое. Это наша дипломатическая собственность, и главное слово здесь именно "собственность" – это не вам принадлежит! Американцы объясняют все так, что чуть ли ни благо делают – дескать, они присматривают за тем, что осталось без присмотра. Но это такая прерывистая логика, когда забывают, какова была последовательность событий. Они начинают рассуждать с того момента, как им удобно. Они допускают грубейшее нарушение, и это слишком мягко сказано. Это взлом с проникновением в чужое жилище. Такой хамский стиль общения не позволителен. Считаю, что в данном случае наш ответ не должен исчерпываться только словами", – сказал Михаил Синельников-Оришак.

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