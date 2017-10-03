Эксперт о ЧП в Лас-Вегасе: граждане США находятся в постоянной опасности

У стрелка из Лас-Вегаса нашли более сорока единиц огнестрельного оружия, сообщила полиция. Американист Григорий Ярыгин в эфире радио Sputnik выразил мнение, что Соединенным Штатам нужны концептуальные изменения в отношениях граждан с оружием.

У Стивена Пэддока, стрелка в Лас-Вегасе, было более сорока единиц оружия, заявил помощник шерифа округа.

"Мы нашли 23 единицы огнестрельного оружия в (отеле – ред.) Mandalay Bay и 19 в его доме в Меските (в штате Невада. – ред.)", – сказал представитель полиции.

Следствие по-прежнему считает 64-летнего Пэддока единственным преступником и полагает, что он действовал в одиночку. "Мы знаем, что были разные слухи в СМИ и соцсетях, но у нас нет информации, которая могла бы эти слухи подтвердить", – добавил офицер полиции.

Пэддок начал стрелять по толпе на музыкальном фестивале, который проходил в Лас-Вегасе недалеко от отеля-казино Mandalay Bay. Огонь велся с 32-го этажа гостиницы. В тот момент на концерте, который проводился на открытом воздухе, находились десятки тысяч зрителей. Жертвами стали, по последним данным, 59 человек, более 500 получили ранения. Это крупнейший по количеству жертв массовый расстрел в США.

Доцент кафедры американских исследований Санкт-Петербургского государственного университета Григорий Ярыгин в эфире радио Sputnik выразил мнение, что даже после трагедии в Лас-Вегасе вряд ли кто-то из влиятельных американских политиков рискнет поставить вопрос об изменении правил доступа граждан к огнестрельному оружию.

"Наверняка будет перепалка по вопросу об ужесточении правил приобретения и хранения оружия. Но, к сожалению, эта ситуация, скорее всего, сойдет на нет, потому что слишком велики политические риски реформирования этих правил. Это еще тяжелее с точки зрения политических издержек, чем реформировать, например, систему здравоохранения. Ни (президент США Дональд) Трамп, ни конгрессмены, даже от демократов, не решатся перед выборами (в конгресс) 2018 года требовать изменения этих правил", – считает Григорий Ярыгин.

По его мнению, в сегодняшних условиях само существующее законодательство создает для граждан США источник постоянной опасности.

"Соединенным Штатам нужны концептуальные изменения в системе отношений с оружием. Та поправка к конституции, которая существует (Вторая поправка к Конституции США, гарантирующая гражданам право на обладание оружием – ред.) – она от 1791 года. Реалии меняются, и существующее законодательство нужно концептуально адаптировать к современным условиям. Граждане Соединенных Штатов сами находятся в постоянной опасности. Ежегодно в США десятки тысяч людей – и это не какое-то эмоциональное заявление, это статистика – гибнут по причине применения огнестрельного оружия… Граждане США – жертвы этой системы, потому что вырваться из нее в данном институциональном состоянии они не могут", – полагает Григорий Ярыгин.