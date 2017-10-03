Политолог: канадский "акт Магнитского" – новый нюанс русофобской истерии

Посольство РФ в Канаде заявило, что принятие канадским парламентом "местного акта Магнитского" не останется без ответа. Политолог Анатолий Петренко в эфире радио Sputnik выразил мнение, что Оттава не одна в своем стремлении показать солидарность с США.

Посольство России в Канаде заявило, что рассмотрение парламентом так называемого "акта Магнитского" не останется без ответа, говорится в сообщении, поступившем в распоряжение РИА Новости.

"Последнее решение парламента Канады, которое прикрывается защитой прав человека и антикоррупционными мерами, – заслуживающий сожаления, создающий конфронтацию акт открытого вмешательства во внутренние дела России", – говорится в заявлении.

Как сообщали некоторые СМИ, парламент Канады в понедельник отложил на день принятие "закона имени Магнитского". В мае министр иностранных дел Канады Христя Фриланд сказала, что правительство поддерживает введение санкций против официальных лиц из России и других стран на основании закона, подобного "акту Магнитского" в США.

Документ позволит Оттаве конфисковать активы и имущество иностранных граждан, которые могут быть "причастны к нарушению прав человека". МИД России заявил, что одобрение парламентом Канады местной версии "акта Магнитского" нанесет ощутимый ущерб отношениям с Москвой.

Профессор Академии социального управления, политолог Анатолий Петренко в эфире радио Sputnik назвал возможное принятие в Канаде "акта Магнитского" очередным проявлением антироссийской истерии.

"Если говорить о принятии Канадой аналогичного американскому закона – "акта Магнитского", то позиция нашего МИД совершенно оправданная. Это действительно нужно рассматривать, как вмешательство во внутренние дела нашей страны. И, конечно же, по всем законам дипломатии необходим будет некий симметричный ответ. Ничего хорошего в этом, конечно, нет ни для России, ни для Канады. Но вот эта антироссийская истерия, русофобская, как вы видите, продолжается, приобретает какие-то новые нюансы, расширяется действие каких-то законов, которые США понавыдумывали. И боюсь, что Канада не одна в своем желании продемонстрировать солидарность с Соединенными Штатами по отношению к нам. Поэтому нельзя оставлять это без ответа", – сказал Анатолий Петренко.

Сотрудник крупного инвестиционного фонда Hermitage Capital Management Сергей Магнитский, которого в России обвиняли в налоговых махинациях, скончался в СИЗО "Матросская тишина" в ноябре 2009 года. Его смерть вызвала широкий общественный резонанс как в России, так и за рубежом.

США в декабре 2012 года приняли "акт Магнитского" о санкциях в отношении россиян, причастных, по мнению американских властей, к нарушениям прав человека. Москва неоднократно заявляла о недопустимости политизации "дела Магнитского".

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