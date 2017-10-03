Политолог: американцы "обескуражены" ростом влияния России

МИД РФ поблагодарил ЦРУ "за поддержку русского языка" в связи с набором в американское ведомство русскоязычных сотрудников. Политолог Евгений Бень в эфире радио Sputnik отметил, что нехватка специалистов по России превратилась для США в проблему.

МИД России иронично поблагодарил ЦРУ США за поддержку и продвижение русского языка после объявления ведомством набора сотрудников со знанием русского языка для "раскрытия правды".

Ранее ЦРУ объявило набор сотрудников со знанием русского языка. "Говорите по-русски? Являетесь гражданином США с высшим образованием? Интересуетесь национальной безопасностью? Ваши навыки нужны здесь", – говорится в сообщении ЦРУ в Twitter.

В надписи на прикрепленном к сообщению изображении говорится, что "в качестве сотрудника-лингвиста ЦРУ" можно "раскрыть правду".

Сообщение ведомства вызвало бурную реакцию пользователей. В частности, один из них написал, что "у Трампа уже есть работа". Еще один пользователь Twitter из США написал: "Эти ребята знают, в чем дело. Ходят слухи, что приближаются выборы в России".

Публицист, политолог, руководитель Московского политологического клуба Евгений Бень в эфире радио Sputnik выразил мнение, что американцы "обескуражены" резким ростом влияния России в современном мире.

"Нельзя сказать, что вообще в США были специалисты по России. Была советология: советологи занимались не совсем Россией, а ситуацией полюсного мира, социалистической системой, идеологией марксизма-ленинизма. И сейчас американцы обескуражены теми изменениями, которые произошли в российской внешней политике. Поэтому им приходится бежать ускоренными темпами, чтобы "догнать" сегодняшнюю ситуацию. Нужно создавать новую отрасль в области политологии и философии. Это для США целая проблема. В этом смысле Россия играет на опережение, потому что у нас есть целый ряд специализированных институтов, которые занимаются спецификой США, Канады, стран ЕС и далеко не только с точки зрения политики", – отметил Евгений Бень.

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