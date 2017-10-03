Политолог: в отношении российских дипобъектов США нарушили ряд конвенций

МИД России выступил с протестом против захвата российских дипобъектов в США. Политолог Кирилл Коктыш в эфире радио Sputnik напомнил, что международные отношения строятся на принципах взаимности.

МИД России выразил протест в связи с захватом российских дипломатических объектов в США и назвал действия американских властей грубейшим нарушением норм международного права.

"Заявляем решительный протест против очередной враждебной акции США. Резервируем за собой право на ответ. Краеугольным для дипломатии всегда был и есть принцип взаимности. Соответственно понимаем так, что американцы, врываясь в наши загранучреждения, фактически согласились с возможностью аналогичного обхождения со своими представительствами в России", – говорится в сообщении на сайте МИД.

Ранее российское ведомство сообщило о незаконном проникновении на территорию закрытого консульства в Сан-Франциско. Госдепартамент США подтвердил информацию об "обходе" закрытого по требованию американской стороны дипобъекта после того, как его покинули все российские дипломаты.

В министерстве назвали действия американских властей произволом, так как Россия не давала согласие на снятие с дипломатической и консульской собственности иммунитета и не разрешала вторгаться на ее объекты.

Это не первый случай вторжения на территорию российских дипобъектов в США. Впервые обыски в зданиях генконсульства и торгового представительства России в Вашингтоне прошли 2 сентября, сразу после их закрытия по требованию властей США.

В Госдепе заявили, что действия американской стороны не противоречили закону, так как мероприятия проводились уже после закрытия дипобъектов.

Член совета Ассоциации политических экспертов и консультантов, доцент кафедры политической теории МГИМО Кирилл Коктыш в эфире радио Sputnik назвал поведение американских властей скандальным.

"США имеют приоритет внутреннего права над внешним, в отличие от России. Поэтому любое действие, которое нарушает международное законодательство, но легитимно по внутреннему законодательству США, вполне законно. Но, вместе с тем, нарушен ряд конвенций, которые регулируют деятельность диппредставительств за рубежом. Это скандальное изъятие дипломатической собственности противоречит международным нормам. Международные отношения строятся на принципах взаимности. Каждая сторона понимает: как она относится к другой стране, так же будут относиться и к ее диппредставительствам", – отметил Кирилл Коктыш.

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