Эксперт о стрельбе в Лас-Вегасе: ИГ* берет ответственность по любому поводу

ИГ* взяло на себя ответственность за стрельбу в Лас-Вегасе. Эксперт по безопасности Виктория Легранова в эфире радио Sputnik высказала мнение, что пока нельзя однозначно утверждать, что это дело рук сторонника террористов.

Группировка "Исламское государство"* взяла на себя ответственность за стрельбу в Лас-Вегасе, сообщает Reuters со ссылкой на агентство, близкое к боевикам.

В террористической группировке утверждают, что подозреваемый "несколько месяцев назад принял ислам".

По данным Reuters, США изучают заявление "Исламского государства"*, однако подтвердить информацию о причастности террористической организации к стрельбе в Лас-Вегасе пока не могут.

Инцидент произошел вечером в воскресенье на музыкальном фестивале, который проходил между аэропортом и отелем-казино Mandalay Bay. Погибли более пятидесяти человек, около четырехсот пострадали.

Стрелком оказался 64-летний местный житель Стивен Пэддок, во время задержания он покончил с собой. Мужчина стрелял с 32-го этажа гостиничного комплекса Mandalay Bay Hotel по посетителям фестиваля. До этого случая Пэддок не попадал в поле зрения полиции Невады. В его гостиничном номере, где он жил с 28 сентября, нашли, по меньшей мере, десять единиц оружия.

Трагедия стала крупнейшим в США случаем массового убийства в результате стрельбы. Президент США Дональд Трамп планирует в среду посетить Лас-Вегас.

Президент РФ Владимир Путин направил телеграмму соболезнования Дональду Трампу в связи с трагедией, произошедшей в Лас-Вегасе, сообщила пресс-служба президента РФ.

Специалист по вопросам международной безопасности Виктория Легранова считает, что для однозначных утверждений о причастности ИГ* к стрельбе в Лас-Вегасе пока мало информации.

"Пока сложно вынести вердикт. "Исламское государство"* берет на себя ответственность по любому поводу. То, что случилось сейчас и то, что происходило в Орландо полтора года назад (теракт в ночном гей-клубе – ред.), еще серия терактов – все это сделали американцы из мусульманских семей, либо те, кто принял ислам недавно. Ситуация похожа, хотя и не зеркально, на то, что происходило в Европе", — сказала Виктория Легранова в эфире радио Sputnik.

По ее мнению, к произошедшему могут быть причастны психически неуравновешенные или агрессивно настроенные люди.

"Американское общество сейчас очень разобщено, большое количество оружия у населения. Кроме того, наблюдается слияние каких-то идеологий, социально-психологических трендов, которое невозможно было представить еще несколько лет назад. Например, на последних манифестациях в Атланте или во Флориде те, кто выступал за ношение хиджаба, часто стояли вместе с представителями ЛГБТ-сообщества. Многие неуравновешенные граждане выступают с агрессией против полиции, призывают к массовому неповиновению. Они очень часто поддерживают какие-то радикальные сценарии, ассоциируют себя с ними. Поэтому сейчас трудно ответить на вопрос: был ли стрелок связан с ИГ*, была ли это агентура ИГ*", — отметила эксперт по безопасности.



*Террористическая организация, запрещена в России

У радио Sputnik отличный паблик в Facebook, а для тех, кто предпочитает отечественное, — "ВКонтакте".



Есть еще Twitter, где все кратко, но емко. И конечно, вас увлечет канал радио Sputnik в Telegram. Обещаем!



