Политолог: США закрытием диппредставительств РФ не добились ничего

Спецслужбы США продолжают проникать на российские объекты, сообщили в МИД. Политолог Валерий Коровин в эфире радио Sputnik высказал мнение, что беззаконие стало основой поведения представителей американских спецслужб.

Российский МИД разместил на своем аккаунте в Facebook кадры проникновения американских представителей на территорию собственности РФ в Сан-Франциско. На видео запечатлены американские агенты, пытающиеся попасть на территорию объекта под покровом ночи.

"Представители спецслужб и полиции США продолжают практику незаконных проникновений на территорию российских объектов, нарушая тем самым международное право и собственное законодательство", –отмечается в сообщении Министерства иностранных дел РФ.

В начале сентября Российское генеральное консульство в Сан-Франциско, а также торговые представительства в Вашингтоне и Нью-Йорке были переданы американской стороне по требованию госдепартамента. Госдеп ранее потребовал закрыть консульство России в Сан-Франциско и два здания торгпредства в Вашингтоне и Нью-Йорке до 2 сентября, мотивируя это ответом на российское предложение сократить численность работников дипмиссии США в РФ. Россия назвала эти действия недружественным шагом.

Директор Центра геополитических экспертиз Валерий Коровин считает, что беззаконие стало основой поведения представителей полиции и спецслужб США.

"Американские полицейские ведут себя так же, как ведет себя в мире "американский жандарм". Они давно забыли о том, что такое закон. Беззаконие сегодня стало основой деятельности США, в том числе и в отношении объектов недвижимости на своей собственной территории. Для них главное – кто сильнее, тот и определяет порядок действий. Американские полицейские понимают, что в этой ситуации их никто не способен одернуть, поэтому поступают так вероломно и бесцеремонно. То, что они убежали от камер, говорит о том, что еще пекутся о своем реноме, имиджевой стороне, чтобы прямым образом не быть обвиненными в агрессивности. Но, по сути, внутренне они уже не считают себя обязанными соблюдать закон – ни свой собственный, ни международное право", – сказал Валерий Коровин в эфире радио Sputnik.

По его словам, американцы ничего не добились, закрыв российские диппредставительства в США.

"Они ничего не добились. Они вообще слабо представляют, чего хотят добиться, кроме того, чтобы продемонстрировать свою силу и потребовать ее признания. Но мы наблюдаем понижение ментального уровня американских элит, серьезную деградацию способности просчитывать шаги на обозримое будущее. Они действуют хаотично, бессистемно, жестко, нагло и при этом – не задумываясь о последствиях и не просчитывая результаты своих действий", – считает политолог.